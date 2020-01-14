Володин назвал защиту исторической памяти приоритетом в работе Госдумы

Вопрос защиты исторической памяти должен быть приоритетом в международной работе депутатов Госдумы, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Правильно было бы комитетам по международным делам, образованию и науке, культуре, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также нашим делегациям в ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ и других межпарламентских структурах считать вопрос защиты исторической памяти для себя приоритетом в работе», — сказал Володин.

Он подчеркнул важность того, чтобы история не переписывалась, а правда о войне не искажалась.

По его словам, попытки политиков ряда стран исказить, переписать историю в своих интересах недопустимы.

Ранее Володин пригласил председателей парламентов стран Совета Европы посетить торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве в 2020 году.