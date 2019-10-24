Володин пригласил спикеров парламентов стран СЕ на юбилей Победы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателей парламентов стран Совета Европы посетить торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве в 2020 году.

«В следующем году мы отмечаем 75 лет Победы. Надеюсь, что вы все примете участие в этом празднике», — цитирует ТАСС Володина.

Он отметил, что праздник Победы правильно рассматривать как дань памяти тем, кто защищал мир от фашизма.

4 октября посол Великобритании в России Лори Бристоу подтвердил получение британским премьером Борисом Джонсоном приглашения на московский парад Победы 9 мая 2020 года.

4 сентября российский лидер Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в 2020 году в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.