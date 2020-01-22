Проблемы с исторической памятью: как Польша отрицает роль СССР в победе над нацизмом

Обвиняя Россию в «переписывании истории холокоста», премьер Польши Матеуш Моравецкий «убил в себе человека». Так официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью польского главы правительства в издании Politico. По её словам, утверждения, что Красная армия «не освобождала Варшаву» и могла спасти узников Освенцима «на полгода раньше, но не сделала этого», находятся «за гранью добра и зла». По мнению аналитиков, польские власти пытаются найти в прошлом подкрепление своей антироссийской риторики, а потому адекватных оценок роли СССР во Второй мировой войне от Варшавы в ближайшее время ждать не стоит.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в издании Politico о роли СССР во Второй мировой войне. По словам руководителя пресс-службы российского МИД, это «очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны», которая находится «за гранью добра и зла».

«Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека», — подчеркнула Захарова.

В колонке, озаглавленной «Москва переписывает историю холокоста» и написанной польским премьером, утверждается, что Красная армия «не освобождала» Варшаву, СССР мог бы освободить Освенцим раньше, но не сделал этого, а «советская оккупация» Центральной Европы якобы стоила «миллионов» жизней.

По словам главы польского правительства, «союз» нацистской Германии и СССР «подготовил почву к началу Второй мировой войны».

«Советский Союз был отнюдь не освободителем, а пособником нацистской Германии и сам совершал преступления — как до, так и после освобождения Освенцима», — подчеркнул в своей статье Моравецкий.

Польский премьер также обвинил Россию в «переписывании истории» и призвал страны ЕС сообща противостоять Москве.

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«Мы видим усиленные манипуляции историей в политических целях, — прокомментировал в беседе с RT статью польского премьера руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей. — Основной посыл данной статьи польского премьера является пропагандистским. Для этого выбран соответствующий инструментарий — газета Politico, рассчитанная на довольно специфическую западную аудиторию (евробюрократов, политических аналитиков и т. д.). И конечно же, в словах премьер-министра Польши мы видим очень большой антироссийский настрой, их тональность совершенно недопустима в межгосударственных отношениях».

При этом, по словам Симиндея, у него как профессионального историка вызывает удивление, что польские коллеги не смогли снабдить своего премьер-министра «сколь-нибудь вменяемыми формулировками для подобной статьи».

Как отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, эмоциональная реакция Марии Захаровой «вполне обоснованна».

«С таким текстом достаточно сложно спорить — приходится просто удивляться его неадекватности», — заявил политолог.

Прокомментировал статью польского премьер-министра и ветеран Великой Отечественной войны Иван Степанович Мартынушкин, принимавший участие в освобождении Освенцима.

«Школьники говорят, что Освенцим и Краков освобождали американцы... Ну школьники понятно, но теперь в то же самое детство впал глава правительства Польши», — заявил Мартынушкин в интервью RT.

Спор о холокосте

Руководство Польши вступило с Россией в заочную полемику после того, как в декабре российский президент Владимир Путин раскритиковал руководство Польши в межвоенный период. Говоря о принятой накануне резолюции Европарламента, в которой на СССР возлагалась вина за развязывание Второй мировой, российский лидер напомнил западным странам о том, как они сотрудничали с Гитлером.

Владимир Путин выступает на коллегии минобороны

kremlin.ru

Позднее Путин назвал «антисемитской свиньёй» тогдашнего посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского за обещания поставить фюреру памятник в Варшаве, если тот вышлет евреев в африканские колонии.

Указание на неприглядные эпизоды собственной истории вызвало бурю возмущения в Варшаве. В польском МИД обвинили российского президента во «лжи» и вызвали посла РФ. Сейм принял резолюцию о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны. Заявление о приверженности этой позиции опубликовал и Матеуш Моравецкий.

После этого последовало ещё несколько антироссийских выпадов со стороны Польши: власти страны отказались отмечать 75-летие освобождения Варшавы, а МИД заявил права на ряд произведений искусства, находящихся в России.

Польское руководство в атаках на Россию поддержали зарубежные союзники. Посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что в развязывании Второй мировой войны виновны как Адольф Гитлер, так и Иосиф Сталин. В свою очередь, глава крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейская народная партия» немец Манфред Вебер обвинил российские власти в стремлении «переписать историю».

20 января в интервью израильскому телевидению польский президент Анджей Дуда обвинил своего российского коллегу во «лжи» и стремлении «снять» с руководства СССР ответственность за начало Второй мировой.

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При этом глава польского государства не исключил, что может всё-таки приехать в Израиль на мероприятия в рамках Всемирного форума памяти холокоста. Ранее сообщалось, что Дуда планирует бойкотировать форум, где должно состояться выступление Владимира Путина.

В Польше обеспокоены предстоящим мероприятием в Израиле, где российский президент, по уверениям польских СМИ, якобы собирается «оклеветать» страну.

В преддверии форума польские медиа обвиняют его организаторов в связях с Москвой и, ссылаясь на мнение британского учёного Нормана Кона, утверждают, что «Россия породила фашистскую идеологию и благословила Германию на холокост».

Как сообщает «Польское радио», «в офисе президента Польши создаётся кризисная команда с участием экспертов и историков», которая должна будет «оперативно дезавуировать сомнительные заявления российского лидера». Как отмечает сайт польской государственной радиостанции, «правительство Польши готовит также серию платных публикаций в американских и израильских газетах, которые должны представить польскую версию исторических событий».

«Нынешнее противостояние России и Польши по вопросам истории связано с тем, что Россия стала замечать польскую историческую политику. Прежде она её просто игнорировала, хотя поляки примерно всё то же самое заявляли и раньше, — отмечает Олег Неменский. — С начала нулевых годов они проводят очень активную политику по созданию идеологии очернения прошлого России».

Упражнения в русофобии

Агрессивная антироссийская трактовка событий времён Второй мировой войны — часть политики исторической памяти, которой придерживается современное польское руководство, отмечают эксперты. В ней нет места освобождению страны Красной армией. Это событие и вся последующая история социалистической Польши трактуются как оккупация, сравнимая по тяжести с нацистской.

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При этом руководство Польши предпочитает не вспоминать о сотрудничестве межвоенных властей страны с Гитлером, о Мюнхенском сговоре и об участии Варшавы в разделе Чехословакии.

Также в Варшаве не вспоминают о беспрецедентной помощи, которую Советский Союз оказал в восстановлении разрушенной войной стране, и территориальных приобретениях Польши. Благодаря «советской оккупации» значительная часть восточных областей Германии стала польской.

В рамках борьбы с советским наследием польские власти уничтожают размещённые в публичных местах памятники советским воинам-освободителям и даже польским бойцам просоветской «Армии Людовой». В то же время возвеличиваются так называемые «проклятые солдаты» — бойцы антикоммунистического подполья, прежде всего националистической «Армии Крайовой».

Матеуш Моравецкий на мероприятии, посвященном памяти «проклятых солдат»

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© Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com

Так, в марте 2019 года польский Институт национальной памяти заявил об оправдании офицера «Армии Крайовой» Райса Ромуальда, также известного под кличкой «Бурый». В 1946 году тот казнил несколько десятков белорусов, включая женщин и детей. В то же время польские власти отказываются выделять деньги на восстановление памятника жертвам «Бурого» в деревне Залешаны Белостокского воеводства.

Чествуются даже люди, запятнавшие себя сотрудничеством с гитлеровцами, например, бойцы Свентокшинской бригады националистических Народных вооружённых сил.

В 2018 году Матеуш Моравецкий возложил венки к памятнику сотрудничавших с немцами националистов.

Premier @MorawieckiM zapalił znicz i złożył wieniec pod pomnikiem poświęconym robotnikom przymusowym różnych narodowości. pic.twitter.com/hNIz7NftsT — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 17 февраля 2018 г.

В январе 2019-го Институт национальной памяти представил в городе Ополе «образовательный» проект «Дорога к свободе», посвящённый бегству Свентокшинской бригады от Красной армии через занятые немцами позиции.

Как отмечает Владимир Симиндей, такая трактовка истории связана с геополитической ориентацией польского руководства. Варшава ищет «исторические подпорки» в прошлом для обоснования жёсткой антироссийской позиции в настоящем.

«Польша пытается выстроить своё региональное лидерство сугубо в антироссийском ключе и под трескучей антисоветской риторикой, — подчёркивает политолог. — Вместо того, чтобы врачевать исторические раны, а в советско-польских отношениях были мрачные страницы, их, наоборот, растеребили и используют для возбуждения неприязни к России».

Схожего мнения придерживается и Олег Неменский. По его словам, такой подход связан как с традиционной русофобией польских элит, так и со стремлением в условиях «новой холодной войны» лишить Россию какого-либо морального веса.

«И для этого самой главной целью избрана память о победе Советского союза над нацизмом», — подчёркивает эксперт.

Сотрудничество под вопросом

21 января замглавы МИД Польши Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава положительно относится к возможности возобновления сотрудничества двусторонней группы по сложным вопросам совместной истории.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении создать крупный архивный центр с документами, видеозаписями и фотографиями. По словам президента, это позволит вести эффективную борьбу с переписыванием истории, не даст «наносить ущерб памяти нашего народа, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом».

Однако эксперты считают, что польская сторона не готова к реальному сотрудничеству с Россией по историческим вопросам.

«К взаимопониманию наши страны прийти не могут, так как мы имеем дело не с международной дискуссией об истории, а с политикой, направленной на дискредитацию России, — отмечает Олег Неменский. — Вообще не идёт речи о том, чтобы выяснить, что на самом деле было и как правильно описывать историю. Это споры не об истории, а о том, как максимально очернить Россию. Тут нам не о чем договариваться».

В свою очередь, Владимир Симиндей отмечает, что даже, казалось бы, сближающее Москву и Варшаву общее неприятие бандеровской идеологии на Украине не является такой точкой соприкосновения. По словам историка, в основе противостояния Польши и Украины лежит «борьба двух национализмов», тогда как Россия с националистических позиций не выступает.

Марш польских националистов в день памяти «проклятых солдат»

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© Artur Widak/ZUMAPRESS.com

«Конечно, было бы весьма желательно снизить градус политизации вопросов истории, но в политической повестке дня, на мой взгляд, в ближайшее время исторические аспекты будут присутствовать, — подчёркивает эксперт. — Если бы был политический заказ на высвечивание страниц общей истории, которая сближает народы, тех её эпизодов, когда русские и поляки обогащали друг друга, это создало бы совершенно иную атмосферу. Но, как мы видим, ни общественные группы, ни основная часть политической элиты в Польше на это не настроены».