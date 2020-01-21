Польша выступила за работу с Россией по сложным вопросам истории

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Польские власти положительно относятся к возможности возобновления сотрудничества двусторонней Группы по сложным вопросам совместной истории. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы МИД Польши Шимон Шинковски вель Сенк.
Польша выступила за работу с Россией по сложным вопросам истории
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«Мы положительно относимся к российской готовности возобновить сотрудничество польских и российских историков и работы Группы по сложным вопросам», — цитирует его ТАСС.

По его словам, «это было бы хорошим сигналом о желании честно говорить о причинах Второй мировой войны».

Также Шинковски заявил, что в Варшаве рассчитывают на открытие архивов. Он добавил, что «это всегда в интересах правды».

17 января Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов.

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