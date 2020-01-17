Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов.

Так, Минобороны создало на своём сайте соответствующий раздел. В нём представлены документы из фондов Центрального архива ведомства.

Открывают раздел документы о Варшавском восстании в сентябре 1944 года. Показания участников исторических событий, как указывает министерство, свидетельствуют о том, что восстание было слабо подготовлено и проводилось с политическими целями.

Архивные документы показывают, что командование Красной армии предпринимало всевозможные попытки поддержать Варшавское восстание поставками вооружения, продовольствия, горючего, разведданными, а также артиллерийскими ударами.

Как указали в Минобороны, из протокола опроса разведчика штаба фронта с позывным Олег, отправленного к восставшим для поддержания связи с Красной армией, следует, что руководство восставших намеренно не проводило наступательные действия, а в городе не были взяты под контроль стратегические объекты и не возводились фортификационные сооружения.

О немецко-фашистской обороне, которую взломали войска Красной армии при освобождении Варшавы, рассказывают кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта.

Так, представлены фотографии прорыва обороны, последствия штурма и артиллерийской подготовки.

«Публикация рассекреченных документов об освобождении Варшавы из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн», — заявили в Минобороны.

Ранее Минобороны опубликовало документы об освобождении Белграда и Риги.