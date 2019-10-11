Минобороны опубликовало документы об освобождении Риги

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Министерство обороны России к 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских оккупантов опубликовало рассекреченные документы. Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства.
Минобороны опубликовало документы об освобождении Риги
  • РИА Новости

На сайте министерства создан новый исторический раздел под названием «Огни свободной Риги», в котором содержатся рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны. 

В разделе размещены план Рижской наступательной операции, журналы боевых действий, политдонесения, наградные документы, а также свидетельства о зверствах немецко-фашистских оккупантов на латвийской территории. Также в разделе есть газетные публикации, которые передают торжественную атмосферу освобождения Риги в октябре 1944 года.

В том числе на сайте опубликована докладная записка командующего Ленинградским фронтом маршала Советского Союза Леонида Говорова Иосифу Сталину.

В июле Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса. В сентябре были обнародованы документы об освобождении Таллина.

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