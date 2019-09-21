Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

Как заявили в пресс-службе ведомства, речь идёт о боевых донесениях, оперативных директивах, наградных документах на бойцов Красной армии, свидетельствах о зверствах немецких оккупантов в Эстонии и газетах тех лет.

Всё это, как отметили в Минобороны, детально рассказывает об основных событиях Таллинской наступательной операции и правдиво передаёт торжественную атмосферу освобождения частями Красной армии столицы Эстонии города Таллина в сентябре 1944 года.

На сайте министерства открыт новый мультимедийный раздел «Таллинская освободительная…» с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

В нём, например, содержатся боевые донесения и оперативные сводки начальника штаба Ленинградского фронта генерал-полковника Попова.

В документах указывается время, когда войска Красной армии вошли в Таллин.

«В 14:00 мотоотряд 466-го Стрелкового полка 125-й Стрелковой дивизии, 14-й Стрелковый полк 72-й Стрелковой дивизии и танковые группы ворвались в Таллин и полностью овладели городом — сильным опорным пунктом немцев по берегу Балтийского моря и важным военным и торговым портом», — говорится в боевом донесении №1360 от 22.09.1944 года.

Ранее Минобороны России рассекретило документы об освобождении Бухареста.

Ведомство также открыло раздел, в котором представлены рассекреченные документы о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.