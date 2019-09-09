Минобороны рассекретило уникальные документы о Второй мировой войне

Короткая ссылка
Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены уникальные рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.

«Материалы мультимедийного раздела позволят посетителям составить представление о том, как и почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политик накануне войны. 

Также сообщается, что публикация документов является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды. 

21 августа в выставочном зале федеральных архивов в Москве для широкого посещения открылась историко-документальная выставка «1939 год. Начало Второй мировой войны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить