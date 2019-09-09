Минобороны рассекретило уникальные документы о Второй мировой войне

Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены уникальные рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.

«Материалы мультимедийного раздела позволят посетителям составить представление о том, как и почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политик накануне войны.

Также сообщается, что публикация документов является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды.

21 августа в выставочном зале федеральных архивов в Москве для широкого посещения открылась историко-документальная выставка «1939 год. Начало Второй мировой войны».