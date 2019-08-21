В Зале федеральных архивов открылась выставка о начале Второй мировой войны

В Выставочном зале федеральных архивов в Москве для широкого посещения открылась историко-документальная выставка «1939 год. Начало Второй мировой войны».

Как подчеркнули в учреждении, экспозиция охватывает период с марта 1939 года (ликвидация Чехословакии как суверенного государства) по 1 сентября 1939 года (нападение Германии на Польшу). Она насчитывает порядка 300 экспонатов, в числе которых фотографии, нарезка кинохроники, документы и музейные предметы.

«Особое место в экспозиции занимают документы о подготовке Германии к нападению на Польшу, директивы Верховного главнокомандования вермахта, протоколы совещаний Гитлера с руководством вермахта о задачах в будущей войне, агентурные материалы советской разведки о планах агрессии в отношении Польши, сведения о концентрации и передвижении германских войск», — подчёркивают организаторы выставки.

В подготовке события был задействован ряд архивов, музеев и других учреждений, в том числе Политический архив МИД Германии, Центральный музей Вооружённых сил Российской Федерации, Архив президента Российской Федерации и Центр истории российской дипломатической службы МИД России.

В открытии выставки принял участие глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, ценность данной экспозиции заключается в том, что она «стройным языком неумолимых фактов указывает, кто сваливал мир в чудовищную катастрофу, а кто пытался её предотвратить».

На церемонии открытия глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов зачитал текст приветственного послания президента России Владимира Путина. Российский лидер отметил, что Вторая мировая война стала величайшей трагедией для всего человечества, и потому её причины и по сей день занимают умы учёных, общественных и государственных деятелей.

«К сожалению, в некоторых странах предпринимаются попытки пересмотреть причины Второй мировой войны в угоду корыстным политическим и экономическим интересам, искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выводы, построенные на домыслах и спекуляциях», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что в этих условиях подлинные свидетельства той эпохи приобретают особое значение.

«Многие из таких уникальных документов представлены на нынешней выставке, часть из них впервые. Они служат напоминанием нам и будущим поколениям о том, насколько хрупок мир, предостерегают от политической недальновидности, эгоизма, разобщённости перед лицом глобальных угроз. Уверен, что выставка вызовет широкий общественный резонанс, будет содействовать сбережению исторической правды», — полагает президент.

Вход на выставку свободный по предъявлению документа, удостоверяющего личность.