Минобороны опубликовало документы об освобождении Белграда
На сайте Минобороны появился новый исторический раздел «Плечом к плечу сражались за свободу», в котором содержатся рассекреченные документы из Центрального архива военного ведомства.
В разделе опубликованы материалы газет военного времени, журналы боевых действий, наградные документы, политдонесения, показания немецких военнопленных.
Раздел завершается приказом Верховного главнокомандующего о награждении отличившихся в боях за Белград и о праздничном салюте.
Ранее Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги.