Минобороны опубликовало документы об освобождении Белграда

К 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских оккупантов Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

На сайте Минобороны появился новый исторический раздел «Плечом к плечу сражались за свободу», в котором содержатся рассекреченные документы из Центрального архива военного ведомства.

В разделе опубликованы материалы газет военного времени, журналы боевых действий, наградные документы, политдонесения, показания немецких военнопленных.

Раздел завершается приказом Верховного главнокомандующего о награждении отличившихся в боях за Белград и о праздничном салюте.

Ранее Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги.