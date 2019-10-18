Минобороны опубликовало документы об освобождении Белграда

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К 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских оккупантов Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

На сайте Минобороны появился новый исторический раздел «Плечом к плечу сражались за свободу», в котором содержатся рассекреченные документы из Центрального архива военного ведомства.

В разделе опубликованы материалы газет военного времени, журналы боевых действий, наградные документы, политдонесения, показания немецких военнопленных.

Раздел завершается приказом Верховного главнокомандующего о награждении отличившихся в боях за Белград и о праздничном салюте.

Ранее Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги.

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