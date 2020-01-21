«Очень большое обновление»: Путин о составе нового правительства России

МИД отметил открытость России к публикации архивов по Второй мировой

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на общем собрании Российского совета по международным делам заявил о беспрецедентной открытости России к публикации архивов по истории Второй мировой войны.
МИД отметил открытость России к публикации архивов по Второй мировой
  • РИА Новости

Он отметил важность того, что в подходах к истории Второй мировой опираться следует на исторические факты и на архивные материалы.

Лавров сообщил, что «Россия беспрецедентно открыта к их публикации, к ознакомлению широкой общественности с этими архивными документами».

«Я думаю, что в научной и практической работе Российского совета по международным делам эта тематика займёт серьёзное место в предстоящем году», — добавил он.

Лавров отметил, что «весь экспертно-аналитический потенциал совета, конечно же, будет использован для того, чтобы диалог на эту тему не был политизированным и оставлял историю историкам, не допускал попыток переписывать историю Второй мировой войны, её итоги, не допускал попыток бросить тень на героев Великой Отечественной, на освободителей Европы».

Ранее в Польше заявили, что положительно относятся к возможности возобновления сотрудничества двусторонней группы по сложным вопросам совместной истории.

17 января Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить