МИД отметил открытость России к публикации архивов по Второй мировой

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на общем собрании Российского совета по международным делам заявил о беспрецедентной открытости России к публикации архивов по истории Второй мировой войны.

Он отметил важность того, что в подходах к истории Второй мировой опираться следует на исторические факты и на архивные материалы.

Лавров сообщил, что «Россия беспрецедентно открыта к их публикации, к ознакомлению широкой общественности с этими архивными документами».

«Я думаю, что в научной и практической работе Российского совета по международным делам эта тематика займёт серьёзное место в предстоящем году», — добавил он.

Лавров отметил, что «весь экспертно-аналитический потенциал совета, конечно же, будет использован для того, чтобы диалог на эту тему не был политизированным и оставлял историю историкам, не допускал попыток переписывать историю Второй мировой войны, её итоги, не допускал попыток бросить тень на героев Великой Отечественной, на освободителей Европы».

Ранее в Польше заявили, что положительно относятся к возможности возобновления сотрудничества двусторонней группы по сложным вопросам совместной истории.

17 января Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов.