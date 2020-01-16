В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

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Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
  • Reuters

«Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю. Хотя Советский Союз понёс огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова — Риббентропа привёл к началу Второй мировой войны», — цитирует Манфреда РИА Новости.

Ранее посол Соединённых Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер высказалась на тему причин Второй мировой войны. По её словам, «именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну». Она отметила, что «Польша стала жертвой этого конфликта».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдепартаменту США следует проверять своих послов на знание истории страны, в которой они работают.

15 января президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что необходимо защитить правду о Победе.

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