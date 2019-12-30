Посол США в Польше высказалась о причинах Второй мировой войны

Короткая ссылка
Посол Соединённых Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер высказалась на тему причин Второй мировой войны.
Посол США в Польше высказалась о причинах Второй мировой войны
  • Reuters

«Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну», — заявила она в Twitter. Так дипломат прокомментировала слова российского президента относительно событий Второй мировой войны.

По её словам, «Польша стала жертвой этого конфликта».

24 декабря Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.

В связи с этим российский посол в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД Польши. По его словам, беседа была вполне корректной, но при этом носила жёсткий характер.

22 декабря в МИД Польши высказали мнение, что заявления российских властей, в том числе президента России Владимира Путина, относительно Второй мировой войны представляют «ложную картину событий».

В МИД России прокомментировали данное высказывание, заявив, что «именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить