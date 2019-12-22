Захарова прокомментировала заявления МИД Польши о Второй мировой войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Польши о том, что высказывания российских властей относительно Второй мировой войны представляют «ложную картину событий».

«Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения... Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства», — приводит ТАСС её слова.

Ранее в МИД Польши высказали мнение, что заявления российских властей, в том числе президента России Владимира Путина, относительно Второй мировой войны представляют «ложную картину событий».

19 декабря Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что советские войска вошли в Польшу в 1939 году «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории» страны.

11 декабря российский лидер на заседании оргкомитета «Победа» призвал правдиво рассказывать о событиях Великой Отечественной войны в ответ на попытки некоторых стран и международных институтов исказить исторические факты.