Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме
«Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента», — цитирует РИА Новости Андреева.
По его словам беседа была вполне корректной, но при этом носила жёсткий характер.
«Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны», — добавил дипломат.
Ранее Путин назвал сволочью и антисемитской свиньёй Липского, который в 1938 году поддержал идею Адольфа Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.