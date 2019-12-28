Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме

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Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».

«Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента», — цитирует РИА Новости Андреева.

По его словам беседа была вполне корректной, но при этом носила жёсткий характер.

«Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны», — добавил дипломат.

Ранее Путин назвал сволочью и антисемитской свиньёй Липского, который в 1938 году поддержал идею Адольфа Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.

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