МИД Польши изучит слова Путина о контактах страны с Германией в 1930-х

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МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего пост посла в Германии Юзефа Липского.
МИД Польши изучит слова Путина о контактах страны с Германией в 1930-х
  • © commons.wikimedia.org

«Вероятно, после выходных будет изучена ситуация, будут проанализированы слова президента Путина и других российских чиновников», — цитирует РИА Новости представителя внешнеполитического ведомства.

По его словам, если будет принято решение о необходимости дипломатического реагирования, то это произойдёт не раньше пятницы, 27 декабря. В настоящее время в стране выходные по случаю Рождества. 

Ранее Путин назвал сволочью и антисемитской свиньёй Липского, который в 1938 году поддержал идею Адольфа Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.

На расширенной коллегии Минобороны российский лидер зачитал выдержки из доклада дипломата главе польского МИД. Так, в ответ на предложение Гитлера выслать евреев польский посол в Берлине заявил, что в таком случае фюреру поставят «великолепный памятник в Варшаве».

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