Путин призвал бороться с попытками переиначить историю

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что необходимо защитить правду о Победе.

«В этом году мы будем отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Для России 9 Мая — самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг», — сказал Путин.

Он отметил необходимость защитить правду о Победе.

«Иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты», — сказал президент.

Путин рассказал, что в России будет создан крупнейший комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов о войне.

RT ведёт прямую трансляцию.