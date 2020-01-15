Путин призвал бороться с попытками переиначить историю
- РИА Новости
«В этом году мы будем отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Для России 9 Мая — самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг», — сказал Путин.
Он отметил необходимость защитить правду о Победе.
«Иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты», — сказал президент.
Путин рассказал, что в России будет создан крупнейший комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов о войне.
RT ведёт прямую трансляцию.