Володин посоветовал Госдепу проверять своих послов на знание истории
«Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать», — говорится в заявлении Володина на сайте Госдумы.
Он отметил, что высказывание Мосбахер оскорбительно не только для граждан России и стран бывшего СССР, но и для граждан США.
Спикер также напомнил, что США, Британия и СССР вместе противостояли фашизму, несмотря на идеологические различия.
«Необходимо об этом помнить и чтить их память», — добавил Володин.
Ранее Мосбахер заявила, что Сталин и Гитлер решили развязать Вторую мировую войну.