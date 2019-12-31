Володин посоветовал Госдепу проверять своих послов на знание истории

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдепартаменту США следует проверять своих послов на знание истории страны, в которой они работают. Таким образом он прокомментировал высказывание о Второй мировой войне посла США в Польше Джорджетты Мосбахер.

«Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать», — говорится в заявлении Володина на сайте Госдумы.

Он отметил, что высказывание Мосбахер оскорбительно не только для граждан России и стран бывшего СССР, но и для граждан США.

Спикер также напомнил, что США, Британия и СССР вместе противостояли фашизму, несмотря на идеологические различия.

«Необходимо об этом помнить и чтить их память», — добавил Володин.

Ранее Мосбахер заявила, что Сталин и Гитлер решили развязать Вторую мировую войну.

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