Гарантии для сторонников интеграции: зачем в Польше предлагают конституционально закрепить членство в ЕС и НАТО

Власти Польши считают, что членство страны в ЕС и НАТО необходимо закрепить в Конституции. В частности, об этом заявил польский президент Анджей Дуда. Кроме того, вице-премьер правительства Ярослав Говин выразил мнение, что в основном законе страны должен появиться раздел, регламентирующий отношения Варшавы с Евросоюзом. Эксперты отмечают, что подобные высказывания связаны с грядущими выборами в Европейский парламент и польский сейм. Нынешнее руководство нередко критикуют за частые конфликты с Брюсселем, в то время как большая часть населения страны положительно относится к ЕС. При этом аналитики подчёркивают, что необходимость конституционных гарантий членства в Евросоюзе и НАТО — признак кризиса этих организаций.

Президент Польши Анджей Дуда призвал закрепить членство страны в ЕС и НАТО в Конституции страны. Об этом он заявил 3 мая, выступая на мероприятиях, посвящённых принятию первого основного закона Польши.

3 мая 1791 года в Речи Посполитой была принята первая польская конституция (конституция Третьего мая) — вторая в мире после Конституции США. С 1990 года этот день является национальным праздником.

«Сегодня одно из важных заданий, стоящих перед нами, — строительство в Польше сильного государства. У нас действует Конституция, и надо дискутировать на тему внесения в неё изменений. Потому что стоит дискутировать о том, включать ли записи о Евросоюзе и НАТО, следует ли гарантировать в основном законе присутствие Польши в этих больших союзах. Я лично убеждён, что следует», — цитирует Дуду «Радио Польша».

В свою очередь, вице-премьер польского правительства Ярослав Говин, выступая в Кракове, заявил, что в Конституции страны должен появиться раздел, регулирующий отношения между Польшей и ЕС. С одной стороны, он закрепит членство страны в интеграционном блоке, с другой — разделит полномочия национальных властей и европейского руководства.

Польский президент — не первый, кто выступает с инициативой конституционно гарантировать членство страны в международных блоках. В марте прошлого года похожее предложение озвучил президент Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. Правда, он предложил внести в основной закон государства лишь положение о членстве Польши в Европейском союзе.

Президент Польши Анджей Дуда

Reuters

© David W Cerny

У этого предложения нашлись как сторонники, так и критики. Заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин тогда поддержал эту инициативу, а вице-спикер сейма Польши Станислав Тышка, представляющий националистическую партию Kukiz’15, выступил против. Он сравнил внесение в Конституцию записи о членстве в ЕС с нормой основного закона социалистической Польши, где закреплялся курс на «дружбу и сотрудничество с Союзом Советских Социалистических Республик и другими социалистическими государствами».

Пресс-секретарь польского президента Блажей Спыхальский, в свою очередь, напомнил, что ещё в прошлом году президент внёс в сейм предложение по проведению общенационального референдума. Среди вопросов, которые обозначил Анджей Дуда, было один, касающийся закрепления в основном законе страны членства в НАТО и ЕС. Однако парламент, без одобрения которого нельзя провести никакой плебисцит, не поддержал этот документ — среди других пунктов, которые внёс в список Анджей Дуда, был и вопрос о расширении его собственных полномочий.

Поправить имидж

Как отмечают эксперты, сейчас польский президент вернулся к вопросу изменения основного закона страны и конституционных гарантий членства в НАТО и ЕС по политическим причинам. Одна из них — желание всё же протолкнуть пакет реформ, которые усилили бы его власть. Другая — стремление перехватить проевропейскую повестку своих политических противников.

Дело в том, что в феврале 2019 года сторонники либеральных политических сил заявили об объединении перед майскими выборами в Европарламент. В результате появилась Европейская коалиция, сторонники которой критикуют действующие власти, представленные консервативной партией «Право и справедливость», за частые конфликты с Брюсселем и стремление якобы подорвать европейский путь Польши.

По данным исследования, подготовленного социологической службой Kantar Public по заказу Европарламента и опубликованного 18 апреля, сторонники проевропейского пути могут получить в новом составе этого органа почти столько же мест, сколько и депутаты от «Права и справедливости». Первые могут рассчитывать на 21 место, вторые — на 23. Осенью 2019 года состоятся уже парламентские выборы, на которых оппозиция вновь постарается бросить вызов партии власти. А в 2020 году Польшу ждут выборы президента.

30 апреля, накануне 15-летней годовщины вступления Польши в ЕС о незыблемости членства страны в рамках этого интеграционного объединения заявил Анджей Дуда. В прошлом месяце похожее заявление делал и председатель «Права и справедливости» Ярослав Качиньский.

«У правящей партии и правительства Польши есть проблемы с проевропейским имиджем, — отметил в интервью RT эксперт Института стратегических исследований Олег Неменский. — Они являются евроскептиками, радикальной проамериканской партией, и в отношениях с Европой у Польши довольно большие проблемы. Им необходимо делать какие-то заявления, для того чтобы подчеркнуть, что они не являются противниками Европейского союза. А также демонстрировать западному сообществу, что руководство Польши не сомневается в необходимости членства Польши в ЕС, а заодно и в НАТО».

Reuters

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1 мая вице-председатель Еврокомиссии Юрки Катайнен резко раскритиковал подход Варшавы к отношениям с ЕС, заявив, что организация — «не денежная машина» и не «корова, которую можно доить». Как отмечает «Радио Польша», ссылалась на подсчёты издания Business Insider, за 15 лет членства в ЕС Польша получила от Евросоюза €163 млрд, а внесла в общеевропейский бюджет всего €53 млрд.

Неудивительно, что, по данным проведённого осенью 2018 года официального исследования социологической службы ЕС Eurobarometer, поляки оказались одним из самых позитивно относящихся к ЕС народом Европы: 54% опрошенных в Польше положительно относятся к ЕС.

Фактор Туска

Практически одновременно с выступлением президента Польши о важности членства в ЕС заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, приехавший в

Варшаву. Впрочем, он больше внимания уделил сотрудничеству Польши и США.

«Мы, поляки, тоже должны говорить громко, что мы не имели и, наверное, не будем иметь в обозримом будущем лучшего союзника, чем Соединённые Штаты», — подчеркнул Туск.

Напомним, ранее Дональд Туск занимал пост премьер-министра Польши, одновременно возглавляя партию «Гражданская платформа». После выборов в Европарламент, которые пройдут в конце мая, место Туска займёт новый представитель одной из стран ЕС. В Польше же не без оснований считают, что бывший глава правительства может вернуться в политику родной страны. Ранее Туск неоднократно обвинял представителей партии «Право и справедливость» в том, что при них Польша может выйти из ЕС.

Председатель Европейского совета Дональд Туск

Reuters

© Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta/via

Как отметил в интервью RT политолог Станислав Кувалдин, 3 мая в Варшаве де-факто совпало два важных политических события — выступления президента Анджея Дуды и Дональда Туска, которые во многом перекликались между собой. При этом для бывшего премьер-министра это выступление может стать стартом новой карьеры на родине, а для этого ему необходимо обязательно обозначить, что он будет «своим» как для Евросоюза, так и для Соединённых Штатов, считает эксперт.

«Польская оппозиция смотрит на Туска как на возможного спасителя, как на одну из наиболее сильных фигур, которые имеются у них в колоде, поскольку никто после отъезда Туска в Брюссель так и не смог его заменить, — отметил Кувалдин. — Заявление же президента прозвучало отчасти в качестве шага в сторону польских либералов в попытке добиться поддержки конституционной реформы со стороны различных политических сил».

Последствия изменений

По мнению экспертов, решение записать в Конституцию положения о членстве в НАТО и ЕС принципиально не изменит внешнюю политику Польши.

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«Можно обозначить членство в ЕС, но одновременно выступать за то, чтобы ЕС не имел больших полномочий», — отмечает Станислав Кувалдин.

В феврале 2019 года решение, аналогичное нынешнему предложению президента Польши, было принято в Киеве. Тогда Верховная рада проголосовала за предложение Петра Порошенко внести в Конституцию Украины поправки, закрепляющие курс страны на членство в НАТО и ЕС. Однако эксперты отмечают, что, несмотря на внешнюю схожесть польской и украинской ситуации, между ними есть серьёзные отличия.

«Украина закрепила в Конституции курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО. А у Польши речь идёт не о курсе, а о самом членстве в этих объединениях. Такая запись в Конституции блокирует постановку вопроса о выходе из соответствующих организаций», — отмечает Олег Неменский.

Хотя большинство поляков положительно относятся к ЕС, в стране активны представители политических структур, которые скептически воспринимают членство в этой организации. 1 мая в Варшаве даже прошёл митинг евроскептиков, в котором приняли участие несколько тысяч человек, были среди них и люди с лозунгами о выходе из Евросоюза.