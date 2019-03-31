В Польше предложат закрепить в Конституции членство страны в ЕС
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Как сообщает «Радио Польша», замминистра культуры Польши Ярослав Селлин также отметил необходимость включения в конституцию статьи о присутствии Польши в ЕС.
7 февраля депутаты Верховной рады проголосовали за внесение в Конституцию страны изменений, закрепляющих курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.
В сентябре 2018 года эксперт Александр Охрименко прокомментировал в беседе с НСН информацию, что президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в Раде соответствующие поправки в Конституцию.