В Польше предложат закрепить в Конституции членство страны в ЕС

В Польше заявили о намерении предложить внести в Конституцию поправку о том, что страна является членом Европейского союза. Об этом заявил лидер Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш.

Как сообщает «Радио Польша», замминистра культуры Польши Ярослав Селлин также отметил необходимость включения в конституцию статьи о присутствии Польши в ЕС.

7 февраля депутаты Верховной рады проголосовали за внесение в Конституцию страны изменений, закрепляющих курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.

В сентябре 2018 года эксперт Александр Охрименко прокомментировал в беседе с НСН информацию, что президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в Раде соответствующие поправки в Конституцию.