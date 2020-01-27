Небензя призвал не забывать о преступлениях ответственных за холокост

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима призвал не забывать о преступлениях ответственных за холокост и Вторую мировую войну.

«Нельзя забывать, что во время умышленного уничтожения евреев нацисты готовили ту же судьбу для многих других народов», — сказал российский дипломат.

Он призвал не забывать о преступлениях как виновных, ответственных за холокост, так и тех, кто сотрудничал с ними.

«И неважно, какие мотивы у них были. Важно учесть уроки истории правильно, чтобы избегать подобных катастроф, как холокост и Вторая мировая война», — заявил Небензя.

Ранее о роли советских солдат в освобождении концлагеря рассказал французский президент Эммануэль Макрон. Глава государства подчеркнул, что 27 января 1945 года «отважные солдаты Красной армии вступили за колючую проволоку территории концлагеря».

Он призвал «помнить о прошлом, помнить о всех жертвах холокоста, чтобы строить настоящее».

Также польский президент Анджей Дуда напомнил о роли Красной армии в освобождении Освенцима.

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