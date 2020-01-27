Макрон отметил роль советских солдат в освобождении Освенцима

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе мемориальной церемонии в парижском музее холокоста, посвящённой 75-й годовщине освобождения Освенцима, отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау на территории Польши.

«27 января 1945 года отважные солдаты Красной армии вступили за колючую проволоку территории концлагеря. Они ещё не знали в тот момент, что идут по пеплу огромной братской могилы, где погибли более миллиона человек», — цитирует Макрона ТАСС.

Он подчеркнул необходимость «помнить о прошлом, помнить о всех жертвах холокоста, чтобы строить настоящее» и «постоянно рассказывать новым поколениям».

Макрон заявил, что «возвращающийся антисемитизм — это не проблема евреев, это проблема всех нас, нельзя мириться с расизмом, отрицанием преступлений нацистов, посягательством на историческое наследие и идеалы».

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с израильским лидером Реувеном Ривлином напомнил, что антисемитизм заканчивается Освенцимом, и призвал противостоять любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма в мире.