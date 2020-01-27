Дуда напомнил о роли Красной армии в освобождении Освенцима

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Польский президент Анджей Дуда во время мероприятий по случаю освобождения концлагеря в Освенциме отметил роль советских солдат в освобождении заключённых.
Дуда напомнил о роли Красной армии в освобождении Освенцима
  • Reuters

На мероприятии присутствовали около 200 бывших узников из разных стран мира, а также многие делегации.

«Прошло уже три поколения с того дня, с 27 января 1945 года, когда несколько тысяч заключённых, измученных жесткостью, рабским трудом, голодом и болезнями, дождались наконец освобождения солдатами Красной армии», — цитирует РИА Новости Дуду, который открыл торжественную церемонию.

Ранее о роли советских солдат в освобождении концлагеря рассказал французский президент Эммануэль Макрон. Глава государства подчеркнул, что 27 января 1945 года «отважные солдаты Красной армии вступили за колючую проволоку территории концлагеря».

Он призвал «помнить о прошлом, помнить о всех жертвах холокоста, чтобы строить настоящее».

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