Спикер Рады отметил необходимость доработки законопроекта о медиа

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Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о медиа будет дорабатываться.
Спикер Рады отметил необходимость доработки законопроекта о медиа
  • © РИА Новости

«По состоянию на сегодня закон о медиа проработан, однако он находится на стадии доработки, будут проводиться и общественные слушания, и дополнительно ещё — с журналистами. Мы ждём заключения наших европейских партнёров», — приводит его слова УНИАН.

Отмечается, что среди инициаторов проекта закона — народный депутат от фракции «Слуга народа», председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Как сообщалось, законопроект призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации, и определяет правовые основы деятельности на Украине субъектов в сфере медиа, а также основы госуправления, регулирования и надзора в этой сфере.

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