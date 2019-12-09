В Раде призвали Авакова отреагировать на притеснение журналистов

Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова направил обращение к главе МВД Арсену Авакову с просьбой отреагировать на случаи давления на журналистов.

Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что соответствующее письмо подписал председатель комитета Нестор Шуфрич.

В обращении депутат привёл конкретный пример притеснения журналиста Дениса Иванова из-за проведённых им расследований. В частности, по словам Шуфрича, работнику СМИ и его семье периодически угрожают физической расправой.

«На основании п. 9 ч. 1 ст. 14 Закона Украины «О Комитете Верховной рады Украины» направляю вам обращение журналиста-расследователя Иванова Дениса для проверки приведённых фактов исключительно в установленном законом порядке. Учитывая важность проблемы, ставшей основанием для обращения адвоката, прошу взять под личный контроль дело», — говорится в сообщении.

Также в письме указываются факты притеснений независимых онлайн-изданий со стороны чиновников Нацполиции. В частности, по их требованию 23 июля 2019 Печерский суд принял решение о закрытии доступа к 18 веб-сайтам.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что Украина может превратиться в «информационный концлагерь».

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