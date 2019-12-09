В Раде призвали Авакова отреагировать на притеснение журналистов

Короткая ссылка
Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова направил обращение к главе МВД Арсену Авакову с просьбой отреагировать на случаи давления на журналистов.
В Раде призвали Авакова отреагировать на притеснение журналистов
  • Reuters

Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что соответствующее письмо подписал председатель комитета Нестор Шуфрич.

В обращении депутат привёл конкретный пример притеснения журналиста Дениса Иванова из-за проведённых им расследований. В частности, по словам Шуфрича, работнику СМИ и его семье периодически угрожают физической расправой.

«На основании п. 9 ч. 1 ст. 14 Закона Украины «О Комитете Верховной рады Украины» направляю вам обращение журналиста-расследователя Иванова Дениса для проверки приведённых фактов исключительно в установленном законом порядке. Учитывая важность проблемы, ставшей основанием для обращения адвоката, прошу взять под личный контроль дело», — говорится в сообщении.

Также в письме указываются факты притеснений независимых онлайн-изданий со стороны чиновников Нацполиции. В частности, по их требованию 23 июля 2019 Печерский суд принял решение о закрытии доступа к 18 веб-сайтам.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что Украина может превратиться в «информационный концлагерь».

Подробнее о ситуации со СМИ на Украине — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить