Валентина Жердицкая получила тяжёлые ранения во время обстрела ВСУ

3 июня 2015 года между ВСУ и подразделениями самообороны ДНР произошёл бой за Марьинский район Донецкой области. В ходе многочасового артиллерийского обстрела были ранены два десятка мирных жителей, а также разрушены несколько домов.

Валентина Николаевна очень хорошо помнит тот страшный день. 56-летняя женщина и её 57-летний муж Александр находились дома. Около четырёх часов утра супружеская пара проснулась от нарастающего шума канонады. Это было начало наступления украинских военных на посёлок Александровка, где жили Жердицкие.

К 11:00 супругам стало так страшно, что они спустились в погреб. Бой продолжался ещё два часа, а потом всё стихло. Валентина с мужем вышли из погреба, а после обеда женщина ушла работать в огород.

«Внезапно вокруг начали рваться снаряды. Один из них попал в крышу нашего дома. Меня отбросило в сторону взрывной волной и завалило обломками крыши», — вспоминает Валентина Жердицкая.

Женщина почувствовала острую боль в ногах и не смогла подняться. Она стала кричать мужу. Он выбежал из дома, его голова была в крови. Во время обстрела Александр находился на кухне, и часть потолка обрушилась на него.

Соседи тоже услышали крики Валентины и прибежали на помощь. Они сделали носилки, положили на них раненую и погрузили её в машину приехавших на место обстрела служащих Народной милиции.

Валентина пролежала в больнице несколько месяцев. Для полного восстановления подвижности ноги ей требовалась установка металлической пластины на кость, но денег на неё не хватило.

Операцию так и не сделали, нога до сих пор до конца не сгибается. Александру после ранения наложили шесть швов, головные боли мучают его и сегодня.

Дом Жердицких сильно пострадал, особенно крыша. Супругам выделили несколько листов шифера, но их не хватило — часть стройматериалов, как и новые окна, пришлось докупать за свой счёт. Ремонтировали дом тоже своими силами.