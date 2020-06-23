«Международная коррупция, до корней пропитавшая страну»: на Украине опубликовали вторую часть «плёнок Порошенко»

На Украине опубликовали новую порцию аудиоматериалов, на которых, предположительно, записаны разговоры экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Собеседники обсуждают вопросы, связанные с кредитами МВФ, отставкой Арсения Яценюка, занимавшего пост премьера, а также сменой руководства «Нафтогаза». Плёнки, как и в прошлый раз, представил депутат Верховной рады Андрей Деркач. Кроме того, он продемонстрировал карту, на которой якобы показано, как контролируемые Демпартией США организации участвуют в коррупционных схемах на Украине.

В понедельник, 22 июня, состоялась онлайн-конференция, в рамках которой народный депутат Верховной рады Андрей Деркач и бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик представили новые аудиозаписи телефонных переговоров между, предположительно, экс-президентом Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

По словам Деркача, эти разговоры свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне.

«Вмешательство в дела и работу частных компаний, давление на СМИ, привлечение спецслужб своих и иностранных государств для решения личных и коррупционных вопросов. Обеспечение политических и незаконных бизнес-интересов. Так выглядит международная коррупция, до корней пропитавшая Украину с помощью куратора в лице вице-президента США», — заявил Деркач.

Он заявил, что эти записи, как и предыдущие аналогичные материалы, опубликованные им ещё 19 мая, передаст в Госбюро расследований. Нардеп отметил, что его уже вызывали для дачи показаний о предыдущих плёнках.

В ходе телефонных разговоров двое мужчин, предположительно, Порошенко и Байден, обсуждали вопрос увольнения высокопоставленных руководителей НАК «Нафтогаз Украины», включая главу компании Андрея Коболева, на чём настаивал занимавший в тот момент пост премьер-министра Украины Владимир Гройсман. Однако человек с голосом, похожим на голос Байдена, выражал надежду на то, что «команда преданных реформаторов и талантливых менеджеров» останется на своих должностях.

«В Европе это может рассматриваться как проблема. Надеюсь, что вы попросите премьер-министра несколько притормозить с этим. Это не то, что нужно», — сказал, предположительно, американский политик.

По словам Деркача, Коболев находился под покровительством американцев, интересы которых якобы представлял член наблюдательного совета «Нафтогаза» Амос Хохштайн, чтобы совместно зарабатывать «на псевдореверсе российского газа».

Также обсуждалась поддержка со стороны Вашингтона кандидатуры Юрия Луценко на должность генпрокурора Украины. Кроме того, человек с голосом, похожим на голос Порошенко, жаловался на проблемы с главой МВД страны Арсеном Аваковым.

Ещё одна тема разговоров касалась экс-премьера Арсения Яценюка. Предположительно, Порошенко просил Байдена, чтобы тот донёс «сигнал Яценюку о необходимости полной поддержки» правительством политики президента Украины и переговорного процесса по урегулированию в Донбассе. Позднее, как следует из материалов на плёнках, украинский лидер также уверял американского вице-президента, что Яценюк не попадёт под уголовное преследование после отставки.

«Я могу предоставить любую из своих личных гарантий, включая нового генпрокурора, что у нас нет ничего на него и мы защитим его», — говорил предполагаемый Порошенко.

Помимо этого, украинский президент якобы выражал обеспокоенность в связи с контактами бывшего депутата Верховной рады Александра Онищенко с Федеральным бюро расследований США. В ответ, предположительно, Байден заметил, что ФБР с экс-нардепом работать не будут, а позднее к борьбе с Онищенко, судя по записям, подключилось ЦРУ.

«Хотел бы поблагодарить вас, особенно ваших сотрудников ЦРУ, за очень важное сотрудничество с моими разведчиками, Кондратюком и новым начальником разведки, за противодействие российскому сценарию в использовании бывшего народного депутата Онищенко, который, получив российское гражданство, уже на следующий день реализовал сценарий ФСБ по дестабилизации внешнеполитической ситуации на Украине», — указывал человек с голосом, похожим на голос Порошенко.

Онищенко ещё в 2016 году в интервью RT рассказывал о коррупционных схемах Порошенко, в том числе с займами от Международного валютного фонда.

Также на представленных плёнках, предположительно, Порошенко и Байден обсуждали вопрос национализации «ПриватБанка» и повышение тарифов на Украине ради получения кредита от МВФ.

«Я счастлив слышать вас, и, как и обещал вам, на этой неделе, извините меня за эти слова, но наш парламент «спас наши задницы», как вы сказали об этом в Вашингтоне», — заявлял якобы Порошенко.

Напомним, что 19 мая Андрей Деркач опубликовал первую часть «плёнок Порошенко — Байден», на которых обсуждался ряд вопросов украинской внутренней политики. В частности, собеседники затрагивали тему отставки Виктора Шокина с поста украинского генпрокурора в обмен на $1 млрд.

После этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что представителей предыдущих властей Украины ждёт «немало приключений и немало приговоров». Было возбуждено уголовное дело о госизмене, также Верховной радой должна была быть создана временная следственная комиссия, однако, как сообщил нардеп Александр Качура, соответствующее постановление до сих пор не зарегистрировано.

«Я задавал вопросы Давиду Арахамии. Он сказал, что этим вопросом занимается Сергей Демченко. Они проводили анализ, чтобы не было никаких международных вопросов, а касалось только внутренних. Чтобы не было международного скандала», — цитирует его портал «Страна.UA».

«Демкоррупция» и дело Burisma

Помимо этого, на пресс-конференции говорилось о деятельности на Украине контролируемых Демократической партией США международных структурах, которые якобы замешаны в коррупционных схемах.

«Это начало нашей работы и предварительная, не до конца заполненная карта международной коррупции, составленная совместно с журналистами-расследователями, экспертами, специалистами, следователями и всеми теми, кто стремится очистить отношения наших стран от коррупции», — заявил Деркач.

Как он подчеркнул, на показанной таблице отражён масштаб коррупционных действий, которые якобы осуществлялись под покровительством американских демократов за последние десять лет не только на Украине, но и во многих странах Восточной Европы.

«Это реальный спрут, опутавший органы государственного управления Украины, политическую и экономическую элиту, а также правоохранительную систему», — заметил нардеп.