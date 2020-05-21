Вопрос квалификации: как публикация «плёнок Порошенко» может повлиять на экс-президента Украины

На Украине начато уголовное производство после публикаций записей разговоров, предположительно, экс-лидера Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом заявил нынешний глава украинского государства Владимир Зеленский. Ранее член Верховной рады Андрей Деркач представил аудиоплёнки с переговорами, предположительно, Порошенко и Байдена, которые, по словам нардепа, свидетельствуют о «ручном управлении Украиной в личных интересах» бывшего вице-президента США. Собеседники RT в правящих кругах Украины не сомневаются в подлинности записей, однако полагают, что украинского экс-лидера не удастся привлечь к ответственности.

Представителей предыдущих властей Украины ждёт «немало приключений и немало приговоров». Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский после того, как были обнародованы записи разговоров, предположительно, экс-главы государства Петра Порошенко и представителей прошлой администрации США — бывших госсекретаря Джона Керри и вице-президента Джо Байдена.

«Они так управляли страной, что их ждёт немало приключений и немало приговоров. Не хотел бы об этом говорить, это компетенция правоохранительных органов», — подчеркнул Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю первой годовщины пребывания на посту президента.

По словам главы государства, об уголовном производстве в отношении Порошенко ему известно.

«Я знаю, что генеральный прокурор Украины ещё вчера зарегистрировала уголовное дело по заявлению депутата Деркача... Будут расследовать. Я знаю, что это (действия Порошенко. — RT) может быть квалифицировано как государственная измена», — пояснил украинский лидер.

Источник RT в партии «Слуга народа» сообщил, что Владимир Зеленский негативно относится к Петру Порошенко.

«Власти должны отреагировать на появление плёнок, иначе президенту снова придётся оправдываться перед журналистами на своей следующей пресс-конференции. Такое расследование — это политическое решение, и будет ли оно доведено до конца, зависит от политической воли самого Зеленского. Возможно, он рассчитывает, что если на выборах президента США победит Дональд Трамп, то этому делу можно будет дать ход», — полагает представитель партии, напоминая, что Джо Байден может стать соперником Трампа на выборах президента США, намеченных на осень 2020 года.

Владимир Зеленский

Reuters

© Sergey Dolzhenko/Pool

Разговоры с Байденом

Речь идёт о плёнках, обнародованных накануне народным депутатом Андреем Деркачом. По его словам, на них записаны разговоры Порошенко с Байденом и Керри, происходившие в конце 2015-го и на протяжении всего 2016 года. Как утверждает Деркач, они свидетельствуют «о ручном управлении Украиной в личных интересах Байдена руками Порошенко и членов набсоветов госпредприятий».

В частности, несколько записей посвящены отставке бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. На одной из плёнок, предположительно, Джон Керри просит отстранить генпрокурора. Напомним, Шокин вёл расследование относительно коррупционных схем нефтегазовой компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Джо Байдена Хантер.

На другой записи Порошенко отчитался о выполнении взятых на себя обязательств: он попросил Шокина уйти в отставку, «несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных относительно каких-либо неправомерных действий».

На следующей аудиозаписи, предположительно, Байден рассказал об условиях предоставления Украине денежных средств в размере $1 млрд: «В случае если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств об одном миллиарде долларов».

Помимо этого, предположительно, Порошенко и Байден в ходе разговоров затрагивали ещё несколько тем. В частности, украинского президента просили провести национализацию Приватбанка до того момента, как к власти в США придёт Дональд Трамп.

Информацию о том, что генеральная прокуратура страны уже возбудила уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Петра Порошенко, подтвердил адвокат бывшего президента Украины Илья Новиков. По его словам, это якобы произошло после разговора Зеленского с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

«Уголовное производство по так называемым плёнкам Байдена было возбуждено сегодня ночью, что само по себе по делам, касающимся событий четырехлётней давности, говорит о каком-то отдельном интересе по этому вопросу руководства офиса генерального прокурора», — цитирует его «Страна.ua».

Адвокат также заявил о якобы заинтересованности Зеленского в уголовных производствах против своего предшественника. При этом юрист считает, что переговоры, записанные на опубликованных плёнках, — это «обычная практика» и в них нет состава преступления.

Прокомментировал скандал и сам Порошенко. Он утверждает, что плёнки якобы сфабрикованы. При этом экс-президент назвал Байдена «другом и союзником Украины», а саму публикацию записей — «масштабной спецоперацией пятой колонны Кремля против Украины», направленной на подрыв поддержки Киева со стороны США.

В партии «Европейская солидарность» также назвали аудиозапись «российской провокацией». Однако источник RT в партии Порошенко считает, что представленные Деркачом записи подлинные.

«Плёнки подлинные, тут и сомнений нет никаких. Сам Порошенко расценивает их появление как попытку отомстить со стороны своих оппонентов. Но шансов, что Порошенко посадят за государственную измену, мало. Слишком уж громкое дело, по которому на допрос надо вызвать самого Байдена».

Вместе с тем американское издание The Washington Post в среду опубликовало статью, в которой отмечается, что предвыборный штаб Байдена видит в публикации аудиозаписей попытку Москвы испортить репутацию бывшего вице-президента. В частности, отмечается, что якобы не последнюю роль в освещении и распространении аудиозаписей сыграл телеканал RT. Кроме того, в штабе Байдена упомянули предполагаемую связь Андрея Деркача с Россией.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала эти обвинения: «Байдена — тоже мы».

Байдена — тоже мы.



Свежак от The Washington Post:



'Предвыборный штаб Байдена видит в публикации аудиозаписей очередную попытку Москвы подмочить репутацию бывшего вице-президента — подобным Россия занимается уже давно. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 20, 2020

«Перспективы осуждения Порошенко не столь высоки»

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с RT отметил, что Порошенко фигурирует уже более чем в десяти уголовных делах. Однако, по его мнению, между Зеленским и Порошенко существует политический сговор.

Также по теме «Республиканцы пошли в крупную атаку»: почему Трамп снова заговорил о преступлениях Байдена на Украине Дональд Трамп намерен использовать во время предвыборной кампании тему возможной причастности бывшего вице-президента США Джо Байдена...

«Он и его фракция нужны для голосований. Когда нужно было, они голосовали за землю и договорились. И все преследования Порошенко моментально прекратились. Новый генеральный прокурор за два месяца ни разу его не вызывал, хотя до этого вызовы были. Так что есть сговор новой власти с Порошенко», — убеждён политолог.

Сведения, появившиеся благодаря плёнкам, явно говорят о том, что Порошенко совершил государственное преступление. Такое мнение в разговоре с RT высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Безусловно, эти данные сыграют свою роль в уже разворачивающейся избирательной кампании США. Я думаю, это действие было инициировано командой Трампа. Но что касается самого Порошенко, я думаю, что всё-таки перспективы его осуждения за это преступление невысоки», — добавил Жарихин.