Спикер Рады прокомментировал запись разговоров, предположительно, Порошенко и Байдена

Правоохранительные органы должны провести проверку публикации аудиозаписей, на которых якобы фигурируют голоса бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента Джо Байдена. Об этом заявил спикер украинской Рады Дмитрий Разумков.

«Те выжимки и та информация, которая у меня есть, поражают, мягко говоря. Сама информация и то, из каких кабинетов она, возможно, появилась. Если мы говорим об упоминании меня лично и законодательных инициатив, а также любых других инициатив от народных депутатов», — приводит «112 Украина» его слова.

Разумков заявил, что правоохранительные органы должны отреагировать, так как запись проводилась «в больших кабинетах».

«Каким образом попала эта информация, откуда она взялась. Это всё же второстепенные вопросы. Главным вопросом для меня, как для человека, как для гражданина, является то, соответствует ли она действительности», — сказал политик.

Разумков отметил, что в этой ситуации пока вопросов больше, чем ответов.

Ранее украинский депутат Андрей Деркач в ходе пресс-конференции опубликовал «записи телефонных переговоров» с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена и, по его словам, «свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

На них было продемонстрировано несколько фрагментов аудиозаписей, один из них касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины в 2016 году якобы по требованию Байдена.

В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине $1 млрд.