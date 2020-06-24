«Не решают проблему дефицита современной техники»: как поставки американских Javelin влияют на боеспособность ВСУ

Украинская армия получила от США новую партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Стоимость техники и сопутствующих услуг составила $27 млн. Первую партию Javelin поставили в ВСУ в 2018 году, но на условиях неприменения в Донбассе. Как считают эксперты, подобными контрактами США оказывают Киеву «символическую поддержку», которая не может привести к реальному увеличению возможностей украинской армии.

Соединённые Штаты поставили ВСУ партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin в рамках программы правительства США «Международные военные продажи». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Передача боеприпасов Киеву состоялась 16 июня.

«Проект предусматривает поставку для Вооружённых сил Украины комплекса вооружения, его обслуживание и предоставление сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надёжной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла», — говорится на сайте военного ведомства Украины.

Стоимость поставленного ВСУ комплекта и сопутствующих услуг со стороны США составила $27 млн. Передача FGM-148E — часть сделки, заключённой между Киевом и Вашингтоном в декабре 2019 года на общую сумму $36,5 млн. В Минобороны Украины отмечают, что реализация соглашения «является значительным шагом на пути развития украинско-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины».

Также, как считают в военном ведомстве, контракт с США открывает новые перспективы в осуществлении Киевом «прямых внешнеэкономических договорённостей в области вооружения и военной техники с государствами-партнёрами».

«Ястребиные взгляды»

Как полагают эксперты, из предоставленной Киевом информации следует, что речь идёт о коммерческой поставке ракет для Javelin, которые стоят на вооружении ВСУ. В первой половине 2018 года украинская армия получила 37 американских комплексов и 210 ракет к ним на сумму $47 млн. 24 августа того же года это оружие было продемонстрировано на параде в честь Дня независимости Украины.

В середине сентября 2019 года Минобороны Украины сообщило о намерении приобрести вторую партию Javelin и ракет. Позже Государственный департамент США одобрил продажу Киеву 150 ракет для Javelin и различного оборудования на сумму свыше $39 млн.

Военный груз с рациями, боеприпасами и противотанковыми ракетами для Украины

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© U.S. Embassy Kyiv Ukraine

В октябре Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал США Тод Уолтерс заявил, что украинские военные успешно освоили эксплуатацию Javelin. Также он указал на необходимость увеличить количество американских противотанковых комплексов в частях ВСУ. Как полагает высокопоставленный офицер, Javelin позволяют украинской армии более эффективно защищать свою территорию.

3 декабря помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд сообщил о положительном решении вопроса по поставке Киеву комплекта оборудования для Javelin. 26 декабря замминистра обороны Украины Анатолий Петренко рассказал, что Киев и Вашингтон заключили новый контракт по противотанковым комплексам.

В конце января 2020 года помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что в общей сложности Украина закупила 360 ракет для Javelin. В июне американское посольство в Киеве сообщило, что ВСУ получат вооружений на $60 млн. В этот арсенал входят рации, боеприпасы и противотанковые ракеты.

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По информации американского издания Politico, одним из главных лоббистов вооружения ВСУ противотанковыми комплексами является Курт Волкер, который до сентября 2019 года занимал должность спецпредставителя США по Украине. Ранее дипломат работал в компании BGR Group и в аналитическом центре McCain Institute, которые, в свою очередь, продвигали коммерческие интересы корпорации Raytheon, производящей Javelin.

Журналисты утверждают, что Волкер всегда придерживался «ястребиных взглядов» по отношению к России и выступал за поставку летального оружия ВСУ с 2017 года, когда был назначен спецпредставителем.

В то же время Волкер является противником применения Javelin на линии соприкосновения и при проведении Украиной наступательных операций. По словам дипломата, именно на условиях неприменения комплексов в таких ситуациях США продали их Киеву.

Про аналогичные условия эксплуатации Javelin в мае 2018 года в эфире телеканалу «Прямой» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука. Правда, чиновник подчеркнул, что ограничения могут быть сняты в критической ситуации.

Пуск ракеты из ПТРК Javelin

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Как считает военный эксперт Дмитрий Дрозденко, ограничительные меры Соединённых Штатов связаны с тем, что Javelin могут попасть в руки ополчения. В комментарии RT он напомнил, что ВСУ неоднократно терпели поражения в АТО, а высокопоставленные чиновники Украины уличались в махинациях с оружейными поставками.

«Самое главное — это то, что Javelin могут попасть в руки ополченцев Донбасса. Они могут быть захвачены в боях или даже быть проданы сопернику. Коррупция — это основной бич ВСУ. Американцы это прекрасно понимают, хоть и не всегда публично акцентируют на этой проблеме внимание», — говорит Дрозденко.

«Символическая поддержка»

Как полагают опрошенные RT эксперты, Javelin — один из самых эффективных комплексов в своём классе. Однако недостатком американского оружия является высокая стоимость. По мнению аналитиков, деньги, которые направляет Украина на покупку боеприпасов и оборудования для Javelin, являются весьма чувствительными расходами для военного бюджета Украины, который должен обеспечить всем необходимым 255-тысячную группировку ВСУ.

«Украина приобрела символическое количество комплексов, которое не окажет влияния на боевой потенциал армии и на соотношение сил в Донбассе. Насколько я понимаю, почти все поставленные Javelin находятся на Яворовском полигоне во Львовской области, а ВСУ продолжают применять устаревшие советские комплексы типа «Фагот» и «Стугна», — отметил в разговоре с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Аналогичной точки зрения придерживается Дрозденко. Аналитик полагает, что контрактами по Javelin Соединённые Штаты оказывают «символическую поддержку» Украине. По его мнению, для реального увеличения боевого потенциала ВСУ потребуется поставка большего числа противотанковых комплексов, боеприпасов и другой номенклатуры летальных вооружений.

В свою очередь, профессор Академии военных наук, сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин акцентировал внимание на том, что украинская армия фактически находится на иждивении США, не получая при этом серьёзных положительных результатов по модернизации армии. Несмотря на ежегодную американскую военную помощь, которая в 2020 году составит $250 млн, и растущий последние годы военный бюджет, средств на обновление ВСУ по-прежнему катастрофически не хватает.

«Вооружённые силы Украины, по сути, представляют собой ещё осколок советской армии, развитием которого до 2014 года элита вообще не занималась. Сейчас ВСУ идут по пути превращения в типичную натовскую армию — переходят на новые стандарты, получают вооружение извне, закупают у США Javelin. Но все эти внешние поставки и растущие оборонные расходы не решают многочисленные проблемы, которые выражаются в огромном дефиците современной техники», — подытожил Козюлин.