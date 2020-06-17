США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн

Посольство США в Киеве заявило, что передаст Украине военное оборудование и противотанковые ракеты Javelin стоимостью более $60 млн.

Об этом говорится в сообщении американского диппредставительства в Twitter.

«Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указано в заявлении.

Ранее Пентагон сообщил, что планирует предоставить Украине военную помощь в размере $250 млн.