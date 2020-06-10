На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост депутата на его странице в Facebook.

Поводом для соответствующего обращения депутата к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому стали планы по новому административному делению в Закарпатье, где образуется большой «венгерский» район с центром в Берегово.

«Поручить «Энергоатому» совместно с научно-исследовательскими институтами Украины в срочном порядке создать 100—150 атомных зарядов и так называемых грязных бомб как средства сдерживания внешнего агрессора», — говорится в обращении, прикреплённом к посту.

По его мнению, взорвать эти боеголовки на территории России и Венгрии нужно с помощью ракет типа РК-360МЦ «Нептун» и диверсионно-разведывательных групп из числа добровольцев и волонтёров «первой волны мобилизации».

«Передать им созданные «грязные бомбы» с приказом установить и привести в боевую готовность возле военных объектов городов: Будапешт (Венгрия), Санкт-Петербург и Москва (Российская Федерация)», — указал депутат.

Как отметил Билан, в ином случае Украине грозят потеря части территории страны и претензии на землю со стороны ещё и Румынии.

В ноябре 2019 года осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.

В этом же месяце украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина должна разрабатывать ракеты средней дальности, способные нанести удар по российским атомным электростанциям.

При этом ещё в мае 2019 года военный эксперт Института евро-атлантического сотрудничества Игорь Козий предложил установить на границе с Россией «ядерно-минные заграждения».