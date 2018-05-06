В Киеве объяснили отсутствие американских Javelin на линии соприкосновения в Донбассе

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука объяснил, почему американских ракетных комплексов Javelin нет на линии соприкосновения в Донбассе.

«Да, есть на сегодняшний день определённые ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».

При этом Тука подчеркнул, что это ограничение может быть снято «в любой момент».

«Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса. И это собьёт спесь с врага на довольно длительный срок», — добавил он.

30 апреля президент Украины Пётр Порошенко заявил, что американские комплексы Javelin прибыли в страну.

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