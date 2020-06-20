Избирательное правосудие: как расследование дела Екатерины Гандзюк может повлиять на имидж Зеленского

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для главного фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации нападения, был взят под стражу после попыток запугать свидетелей по резонансному делу. При этом с февраля 2019 года он находился на свободе и даже занимал государственный пост. По мнению экспертов, решение суда взять Мангера под стражу связано не столько с угрозами, которые получали от него свидетели, сколько с политическим решением Владимира Зеленского, публично пообещавшего посадить заказчиков убийства Гандзюк за решётку. Ранее с такими требованиями выступили украинские радикалы.

Подозреваемый в заказе и организации убийства херсонской активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк Владислав Мангер помещён под арест по решению Печерского районного суда Киева. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры Украины.

«Подозреваемый взят под стражу до 28 июля 2020 года без возможности внесения залога», — говорится в заявлении генпрокуратуры.

Как напомнили в ведомстве, подозреваемым по делу о гибели Гандзюк Владислав Мангер стал в феврале 2019 года. Однако тогда он остался на свободе, внеся залог в размере 2 млн 497 тыс. гривен. Позднее следствие переквалифицировало статью с убийства на нанесение тяжких телесных повреждений, в итоге суд позволил уменьшить размер залога вдвое — до 1 млн 152 тыс. гривен. Также через суд Мангер был восстановлен в должности главы Херсонского облсовета, от которой был отстранён на короткое время.

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер

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Однако свидетелям по делу и членам их семей начали поступать угрозы физической расправой, сторона обвинения получила прямые доказательства этого. В итоге прокуратура приняла решение ходатайствовать об изменении меры пресечения для Мангера и взятии его под стражу.

Особенности правосудия

По мнению экспертов, практика, в рамках которой подозреваемый в совершении тяжкого преступления находился на свободе и занимал государственный пост, обычна для современной Украины, хотя противоречит принципам правосудия.

«Украинские судьи нередко отпускают очевидных преступников, если у них есть средства и связи, даже если у них могут быть мотивы для того, чтобы скрыться или запугать свидетелей. Удивительно, что Мангера поместили наконец под арест — это достижение для нынешней судебной системы Украины. Но неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше, поскольку с 2014 года правосудие на Украине действует выборочно», — отметил в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Похожей точки зрения придерживается и замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Это уже особенность украинских судов, которые могут спокойно выпустить под залог подозреваемых в жестоком убийстве, а невиновных, таких как Кирилл Вышинский, держать под арестом. Проблема в том, что многие дела решаются, исходя из политических соображений, вопреки понятиям законности», — заявил эксперт в комментарии RT.

По версии адвокатов чиновника, глава Херсонского облсовета не причастен к убийству Екатерины Гандзюк, а за преступлением в действительности стоит СБУ. Кроме того, защита уверяет, что может предоставить доказательства халатности медиков, которые занимались лечением Гандзюк.

Напомним, херсонская общественная деятельница и советница мэра города Екатерина Гандзюк подверглась нападению 31 июля 2018 года — неизвестные облили её серной кислотой. Как сообщали СМИ, с обширными ожогами женщина попала в реанимацию, перенесла впоследствии ряд операций и скончалась в начале ноября в результате отрыва тромба.

Позднее исполнители покушения были задержаны и в апреле 2019 года пошли на сделку со следствием, признавшись в содеянном. Об этом сообщили в украинской генпрокуратуре. Как заявил официальный представитель ведомства (тогда этот пост занимал Андрей Лысенко), обвиняемые дали показания о своём участии в преступлении, а также участии «других лиц».

Уже в июне 2019 года пятеро исполнителей нападения на активистку были приговорены к тюремным срокам от 3 до 6,5 лет.

Следствие считает, что основным мотивом заказного убийства активистки стала её антикоррупционная деятельность: при жизни Гандзюк публично критиковала управление Нацполиции Херсонской области и органы власти.

Подруга радикалов

После смерти Гандзюк активнее всех с требованием расследовать преступление должным образом выступили радикалы из партии «Национальный корпус».



В феврале 2019 года участники движения обстреляли дом главы МВД Арсена Авакова из салютных установок, скандируя лозунг «Кто заказал Катю Гандзюк?». В марте 2019 года представители того же «Национального корпуса» и движения «Кто заказал Катю Гандзюк» устроили протестный митинг перед Херсонским областным управлением полиции, зажгли файеры, а перед входом в управление сделали надпись: «Убийцы должны сидеть».

Акция с требованием расследовать дело Гандзюк

globallookpress.com

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Напомним, партия «Национальный корпус» была создана на базе общественной организации «Гражданский корпус «Азов», связанной, в свою очередь, с одноимённым добровольческим батальоном, который вошёл в состав Нацгвардии в статусе отдельного спецподразделения.

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Хотя партия называет своими целями «порядок, инновации и национальные интересы», на деле организация отстаивает радикальные идеи и в докладе американского Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда фигурировала в качестве пропагандирующей ненависть националистической группировки.

При этом националисты с самого начала были оппозиционно настроены по отношению к Владимиру Зеленскому. В октябре 2019 года лидер «Национального корпуса» и нацбата «Азов» Андрей Билецкий даже выступил с открытой угрозой в адрес президента, заявив, что, если власти попытаются оттеснить ветеранов боевых действий из населённого пункта Золотого, радикалы отправят в этот район 10 тыс. бойцов. Напомним, отвод украинских вооружённых сил в районе Золотого осуществлялся Киевом в рамках выполнения Минских соглашений.

«Если вы решите исполнять свои угрозы — выкинуть отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча, а если и с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч», — заявил Билецкий, обвинив власти в намерении «сдать» участок фронта.

Владимир Зеленский

Reuters

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По мнению экспертов, решение суда поместить главного фигуранта по делу Гандзюк под арест продиктовано скорее политическими мотивами, одним из которых может быть стремление властей сгладить противоречия с националистическим крылом украинской политики.

В частности, руководство страны может рассматривать это дело в качестве рычага давления на бессменного главу МВД Арсена Авакова, который ранее стал объектом критики со стороны националистов из «Нацкорпуса» в связи с делом Гандзюк, напомнил Владимир Жарихин.

«В данном случае политические мотивы явно довлеют над правовыми. Известно, что наиболее активно за расследование дела Гандзюк выступали именно националисты. Сейчас дело заказчиков её убийства получило новое развитие, в политическом плане это можно рассматривать как попытку властей подорвать позиции Авакова при помощи такого популярного шага», — считает Жарихин.

Элемент давления

По словам Александра Дудчака, дело Екатерины Гандзюк, наряду с расследованием убийства Павла Шеремета и другими резонансными делами, является одним из важных с политической точки зрения процессов.

«Это одно из расследований, ход которых играет важную политическую роль для властей страны и в целом для политического климата на Украине. Поэтому расследование таких дел ведётся не планомерно, как это должно быть, а спорадически. Политики используют такие дела в своих целях, придавая им импульс и привлекая внимание общественности в те моменты, когда им это выгодно», — подчеркнул Дудчак.

Акция в память об активистке Екатерине Гандзюк перед зданием МВД Украины

Reuters

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Отметим, ранее отсутствие подвижек в расследовании организации убийства херсонской активистки начали ставить в вину Владимиру Зеленскому и общественники. Во время митинга в мае 2020 года возмущённые граждане призвали президента признать «слив» уголовного расследования и назвали сложившуюся ситуацию «гвоздём в политический гроб» главы государства. Акция протеста состоялась в Киеве перед пресс-конференцией Зеленского, на которой политик пообещал сделать всё для справедливого суда над заказчиками Гандзюк.

«За мою каденцию люди, которые убили, — посажены. Мы знаем, кто заказал. Сейчас это дело передано в суд. И суд, я уверен, вынесет справедливый приговор. И заказчики сядут за решётку. Последний шаг — это суд», — заявил Зеленский.

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«Скорее всего, изменение меры пресечения Владиславу Мангеру связано с этим обещанием Владимира Зеленского. И новость об аресте призвана показать, что президент выполняет обещания и гарантирует правосудие. Однако народ прекрасно помнит о тех обещаниях, которые до сих пор не выполнены президентом. Поэтому если действующие власти Украины рассчитывают улучшить свой рейтинг за счёт подобных шагов, то это напрасные надежды», — уверен Александр Дудчак.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Жарихин. То, что суд взял главного фигуранта по делу Гандзюк под стражу вскоре после соответствующего обещания главы государства, говорит о подконтрольности судебной системы, считает эксперт.

«Скорее всего, прокуратура и суд выполнили пожелание Владимира Зеленского, арестовав Мангера. Однако это выглядит как элемент давления на судебные органы со стороны исполнительной власти, что противозаконно, даже если преследуются благие цели. Вряд ли это скажется положительно на имидже украинской власти», — подытожил Жарихин.