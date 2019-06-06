Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской области приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срокам за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Как сообщают «Украинские новости», участники убийства получили от 3 до 6,5 года тюрьмы.

Согласно приговору суда, в начале июля 2018 года организатор преступления, дело против которого выделено в отдельное производство, решил запугать Гандзюк, которая публично его критиковала, путем нанесения ей телесных повреждений.

В июле 2018 года нанятые участники преступления облили активистку серной кислотой. Через несколько месяцев она скончалась.

В апреле 2019 года стало известно, что они признали свою вину.