Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк

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Покровский районный суд Днепропетровской области приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срокам за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк
  • РИА Новости

Как сообщают «Украинские новости», участники убийства получили от 3 до 6,5 года тюрьмы.

Согласно приговору суда, в начале июля 2018 года организатор преступления, дело против которого выделено в отдельное производство, решил запугать Гандзюк, которая публично его критиковала, путем нанесения ей телесных повреждений.

В июле 2018 года нанятые участники преступления облили активистку серной кислотой. Через несколько месяцев она скончалась.

В апреле 2019 года стало известно, что они признали свою вину.

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