Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк
- РИА Новости
Как сообщают «Украинские новости», участники убийства получили от 3 до 6,5 года тюрьмы.
Согласно приговору суда, в начале июля 2018 года организатор преступления, дело против которого выделено в отдельное производство, решил запугать Гандзюк, которая публично его критиковала, путем нанесения ей телесных повреждений.
В июле 2018 года нанятые участники преступления облили активистку серной кислотой. Через несколько месяцев она скончалась.
В апреле 2019 года стало известно, что они признали свою вину.