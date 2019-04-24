Исполнители нападения на советника мэра Херсона Гандзюк признали вину

Пятеро подозреваемых в нападении на общественную активистку, советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк пошли на сделку со следствием и дали признательные показания. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

«4 апреля 2019 года пятеро подозреваемых обратились с заявлениями к процессуальному руководителю о признании виновности», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Лысенко отметил, что данные лица безоговорочно признали свою вину, дали последовательные и полные показания.

По его словам, после этого исполнителям преступления изменили ранее сообщённые подозрения.

Ранее губернатор Херсонской области Андрей Гордеев подал в отставку из-за ситуации с убийством Гандзюк.

В июле 2018 года активистку облили серной кислотой. Через несколько месяцев она скончалась.