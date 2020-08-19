«Расправа над детской мечтой»: почему на Украине продолжают дискриминацию спевшего «Смуглянку» Максима Ткачука

Украинская оппозиция возмутилась недопуском 12-летнего Максима Ткачука на национальный отборочный этап Детского Евровидения — 2020. Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» попросила разобраться в ситуации правительство страны. В партии считают, что мальчик подвергается дискриминации за исполнение советской песни «Смуглянка» на международном конкурсе в Лондоне, прошедшем в начале текущего года. Это выступление вызвало негодование националистов и радикально настроенных пользователей соцсетей. Как полагают эксперты, киевские власти игнорируют нападки на мальчика, опасаясь гнева радикалов в случае выхода Ткачука на Евровидение.

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович направил в правительство Украины и Государственный комитет телевидения и радиовещания (ГКТР) страны обращение по поводу аннулирования заявки 12-летнего Максима Ткачука на участие в национальном отборочном этапе Детского Евровидения. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Политик попросил власти проверить действия ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ), которая 17 августа отказала мальчику в возможности побороться за право представлять свою страну на Детском Евровидении. Как утверждают в ОПЗЖ, Ткачук лидировал в онлайн-кастинге претендентов на участие в международном конкурсе.

«Кроме того, с YouTube-страницы нацотбора исчезло видео, в котором Максим Ткачук исполнил песню «Джамайка» на украинском языке. При этом выступление набрало 12 000 лайков, что гарантировало мальчику участие в национальном отборе», — говорится на сайте ОПЗЖ.

«Перешёл красную линию»

Выходец из посёлка Турийск Волынской области Максим Ткачук стал известен после того, как в его отношении началась травля за исполнение советской песни «Смуглянка» в форме красноармейца. Резонансное выступление состоялось на престижном международном конкурсе в Лондоне Stars of the Albion 2020 в конце февраля — начале марта текущего года.

Номер мальчика вызвал негодование со стороны украинских националистов, ряда СМИ и радикально настроенных пользователей соцсетей. Подростка, которого воспитывают бабушка с дедушкой, на просторах интернета оскорбляли с употреблением ненормативной лексики, а сам конкурс назвали «кремлёвским пропагандистским шоу».

Помимо «Смуглянки», Ткачук исполнил в Лондоне «Синюю вечность» Муслима Магомаева и Souvenir Демиса Руссоса. По итогам конкурса ребёнок завоевал награды в трёх номинациях, но на это хейтеры внимание не обратили.

Одним из тех, кто возмутился исполнением «Смуглянки», был Александр Пирожик, депутат Волынского облсовета от ультраправой партии «Свобода». Он перепостил на своей странице в Facebook гневные материалы о Ткачуке.

Позднее Пирожик заявил, что администрация конкурса Stars of the Albion 2020 якобы поставила перед ребёнком и его бабушкой «жёсткое условие» — петь только на русском языке. По его словам, Ткачук и его опекун по прошествии времени поняли, что их «грубо подставили».

«Своё возмущение по этому поводу бабушка Максима впоследствии выразила по телефону члену жюри Сандре Лисовской, которая, мягко говоря, использовала их в своих пропагандистских целях. Убедились, как коварно действуют пропагандисты «русского мира», пытаясь рассорить нас, украинцев», — написал Пирожик на своей странице в Facebook.

Флешмоб в Сумах в поддержку Максима Ткачука

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Однако бабушка подростка опровергла сведения, распространённые волынским националистом. На странице внука в Facebook она написала, что «Смуглянку» поёт весь мир и она не является пропагандой «русского мира». Также бабушка мальчика выразила благодарность Лисовской, отметив, что она «делает больше, чем вы (имеется в виду Пирожик. — RT) со всей своей партией («Свобода». — RT) вместе взятые».

Сам Ткачук, комментируя телеканалу «Аверс» негативный резонанс вокруг песни «Смуглянка», заявил, что не видит причин для оскорбительных и критических высказываний.

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«Я бы спросил: зачем, что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летие Победы, ещё не означает, что они мне должны писать всякие гадости. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами, что аж не знаю», — сказал Ткачук.

Некоторые неравнодушные украинцы запустили флешмоб в поддержку талантливого ребёнка. На фоне памятников Великой Отечественной войны «Смуглянку» исполнили одесситы и жители Сум. Также Ткачука поддержали журналисты телеканала «НАШ», а представители Одесской епархии УПЦ МП вручили мальчику подарки.

В беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский отметил, что для подавляющего большинства украинцев не имеет значение язык, на котором говорит или поёт человек. Однако власти страны потворствуют «активному националистическому меньшинству», позволяющему себе агрессивные выпады даже в адрес детей.

«На Украине давно господствует террор со стороны ультраправых. Для них этот мальчик перешёл красную линию лишь потому, что исполнил песню на русском языке. Такое происходит, потому что украинские радикалы ощущают себя полными монополистами патриотического дискурса. С их точки зрения, патриотизм должен строиться на нетерпимости к любым элементам русской и советской культуры», — пояснил Неменский.

«Пещерная русофобия»

Аннулирование заявки Ткачука НОТУ объяснила нарушением подпункта «г» пункта 3.4 положения о национальном отборе на участие в Детском Евровидении — 2020».

В нём говорится, что претендент не должен выступать на каких-либо мероприятиях, организованных органами власти или организациями «страны-агрессора», а также давать концерты на территории Крыма и в неподконтрольных районах Донбасса. Более конкретных пояснений своим действиям НОТУ не предоставила.

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания

Reuters

© Valentyn Ogirenko

В настоящее время Ткачука поддерживает руководство ОПЗЖ. Рабинович требует отстранения главы НОТУ Зураба Аласании, если проверка со стороны правительства и ГКТР выявит нарушения. По мнению сопредседателя ОПЗЖ, «гонения на одарённого ребёнка продолжаются до сих пор, но уже на государственном уровне».

В другом сообщении на сайте «Оппозиционной платформы» говорится, что решение НОТУ об отстранении песни Ткачука «воплотило в себе худшие черты нынешней государственной системы, унаследовавшей самые мерзкие и отвратительные методы режима Порошенко». Решение руководства телерадиокомпании в отношении 12-летнего певца в партии связывают с резонансом вокруг исполнения «Смуглянки».

«Во-первых, это очередное проявление пещерной русофобии, ненависти ко всему, что связано с русским языком, с русской культурой, с героическими страницами нашей истории. Песня «Смуглянка» стала настоящим гимном дружбы народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Во-вторых, это циничная и грязная расправа над детской мечтой и детским талантом», — говорится на сайте партии.

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Оппозиционная политсила потребовала «немедленного освидетельствования» руководства НОТУ «специалистами в области психиатрии». В ОПЗЖ обвинили Аласанию и его коллег в «запредельном уровне» непрофессионализма и неадекватности.

Опрошенные RT эксперты обратили внимание на то, что официальные органы власти Украины вновь игнорируют нападки за 12-летнего волынянина. По их мнению, такую ситуацию можно рассматривать как проявление лицемерия и слабости президента Украины Владимира Зеленского, который до своего избрания либерально относился к русскому языку в творческой деятельности.

В беседе с RT заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин напомнил, что в 2017 году Зеленский, будучи художественным руководителем студии «Квартал 95», защищал от нападок украинских госорганов русскоязычный сериал «Сваты».

«Происходящее с мальчиком из-за исполненной ранее «Смуглянки» — это полный абсурд. Тем более фильм «В бой идут одни старики», который обессмертил эту песню, снимался в Киеве. Сейчас за ребёнка опять некому заступиться. При этом Зеленский до президентства защищал свой «Квартал 95» от СБУ, а сейчас не считает нужным помочь тем, кто выступает на русском языке», — отметил Жарихин.

Олег Неменский считает, что НОТУ отстранила Ткачука от отборочного этапа Детского Евровидения, опасаясь гнева радикалов. Зеленский, с точки зрения эксперта, сознательно игнорирует дискриминацию юного певца, также не желая навлечь на себя недовольство «ультраправого меньшинства».

«В данном случае мы имеем дело с испугом соответствующего органа, который не хочет получить проблемы с националистами. Несмотря на отсутствие каких-либо законных оснований, мальчика всё равно решили не пускать. А если говорить про Зеленского, то он в очередной раз продемонстрировал, что боится ультраправых сил, готов идти у них на поводу и следовать их воинственной повестке», — подытожил Неменский.