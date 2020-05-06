Россияне назвали самые любимые фильмы о войне

Специалисты проекта «Кино Mail.ru» провели опрос, по результатам которого составили рейтинг самых любимых фильмов о Великой Отечественной войне среди россиян.

Как передаёт Inforeactor, список возглавила лента Леонида Быкова о советских лётчиках «В бой идут одни старики», вышедшая на экраны в 1974 году.

Второе место занимает военная драма «Офицеры» Владимира Рогового о судьбе двух боевых товарищей, выпущенный на экраны в 1971 году.

На третьем месте — лента Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» о группе девушек-зенитчиц (1972).

Также в десятку любимых фильмов вошли «Судьба человека» (1959) Сергея Бондарчука, «Они сражались за Родину» (1975), «Летят журавли» (1957) Михаила Калатозова и другие.

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