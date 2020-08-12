«Зона дешёвого отдыха»: как легализация игорного бизнеса может отразиться на развитии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский легализовал деятельность игорных заведений в стране. О подписании соответствующего закона сообщается на сайте главы государства. Согласно этому документу, залы игровых автоматов и казино могут размещаться в отелях и специальных зонах. Ранее сектор азартных игр, за исключением лотереи, находился под запретом. В Киеве рассчитывают, что инициатива повысит привлекательность страны для туристов и привлечёт инвестиции в гостиничную инфраструктуру. Однако эксперты полагают, что Украина не сможет заманить иностранных инвесторов и любителей игорных заведений, а посетителями игровых залов, как и прежде, будут украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Как сообщается на сайте главы государства, игорные заведения различного типа могут быть размещены в гостиницах, которые относятся к категориям от трёх до пяти звёзд, а также в специальных игровых зонах.

«На организацию и проведение азартных игр законом предусматривается выдача лицензии, дающей право использовать только один бренд организатора азартных игр. Также предусмотрена выдача бесплатной инвестиционной лицензии на десять лет для инвесторов, строящих новый отель категории «пять звёзд», или в случае утверждения кабинетом министров Украины инвестиционного проекта», — говорится в сообщении.

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В долларовом эквиваленте стоимость лицензии на открытие зала игровых автоматов на Украине составит около $250 тыс., на учреждение казино — $1 млн (в Киеве — $2 млн), на запуск онлайн-казино — $200 тыс. Выдачей лицензий будет заведовать новый государственный орган — Комиссия по регулированию рынка азартных игр.

Уставный капитал компании, которая выходит на игорный рынок Украины, должен составлять не менее 30 млн гривен (чуть более $1 млн). Согласно подписанному Зеленским закону, посещать игорные заведения разрешается лицам старше 21 года. Также вводятся ограничения на рекламу азартных игр.

Напомним, игорный бизнес на Украине, включая онлайн-казино, был официально запрещён в 2009 году. Однако в стране широкое распространение получили подпольные заведения. Все эти годы единственным легальным азартным увлечением на Украине была лотерея.

«Исключительный цинизм»

С идеей развития игорного бизнеса на Украине Зеленский выступал ещё до избрания президентом. Так, в апреле прошлого года в интервью изданию «РБК-Украина» будущий глава государства выступил за то, чтобы создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где были бы разрешены игорный бизнес и проституция. Также шоумен поддержал идею легализации продажи марихуаны.

Впрочем, с приходом к власти взгляды Зеленского на организацию сферы азартных игр в стране несколько поменялись. В частности, он отказался от идеи строительства украинского Лас-Вегаса. В начале августа 2019 года президент заявил, что казино будут открываться только в пятизвёздочных отелях. Как пояснил Зеленский, такая мера должна поддержать развитие туризма.

В конце сентября прошлого года правительство Украины одобрило законопроект о легализации игорного бизнеса, затем документ был внесён в Верховную раду. Как рассказали в пресс-службе кабинета министров страны, «азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей».

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона

© president.gov.ua

Изначально предполагалось разрешить открывать полноценные казино лишь на территории пятизвёздочных гостиниц, но в 2020 году в документ внесли поправки, разрешив работу таких заведений и в четырёхзвёздочных отелях.

В октябре прошлого года во время пресс-марафона Зеленский отметил, что легализация игорного бизнеса позволит создать возможности для развития гостиничного сектора и ликвидировать незаконные заведения. При этом средства, вырученные от продажи лицензий, глава государства пообещал направлять на финансирование спорта.

«У нас на рынке есть пятизвёздочные отели, но они очень маленькие. Пока нет возможностей сделать казино. Нам нужен тест, как люди будут бороться за эти лицензии. Мы хотим, чтобы строили отели», — рассказал журналистам Зеленский.

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Напомним, закон о легализации игорного бизнеса Верховная рада приняла в середине июля. В конце того же месяца документ подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Категорическим противником этой инициативы выступает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Депутаты отмечают, что Украина ещё в середине 2000-х годов превратилась для граждан европейских государств «в зону дешёвого отдыха», что способствовало лишь развитию проституции.

«Кроме того, что уже есть, надо ещё, превращая Украину в помойную яму, сделать сегодня доступным и игорный бизнес, чтобы в пятизвёздочных гостиницах организовать дорогостоящие казино, где иностранцы могли бы чувствовать себя привольно, воспринимая Украину как страну третьего мира», — заявил журналистам 1 июля 2020 года председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

По его словам, за продвижением закона стоят лоббистские структуры, в том числе американского миллиардера Джорджа Сороса. Медведчук назвал легализацию игорного бизнеса «исключительным цинизмом» на фоне падения в стране промышленного производства.

Депутат сообщил, что за первые четыре месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го объём выпуска украинской машиностроительной продукции рухнул на 19,7%, добыча угля обвалилась на 21,7%, производство металла — на 14,9%.

Подпольное казино в одном из ресторанов Шевченковского района Киева

© СБУ

Ещё один депутат от ОПЗЖ, Наталия Королевская, которая была инициатором запрета игорного бизнеса в 2009 году, высказала обеспокоенность по поводу негативного социального эффекта от открытия казино и залов игровых автоматов на Украине.

«Его вступление в силу не принесёт ничего хорошего для нашей страны — вырастет количество лудоманов, в надежде лёгкой наживы люди будут выносить из домов последние ценности, в зависимость от игры очень быстро попадут дети, а миллионы украинских семей просто разрушатся», — цитирует Королевскую пресс-служба ОПЗЖ.

«Залы пустовать не будут»

Как полагают эксперты, решением о легализации игорного бизнеса Зеленский в первую очередь рассчитывает залатать бюджетные дыры, воспринимая этот коммерческий сектор как источник относительно быстрых и лёгких денег.

«Открытие залов игровых автоматов и казино — свидетельство того, что Украина исчерпала внутренние ресурсы для поддержки промышленности и высокотехнологичного производства. Для этого нужны иностранные инвестиции, но вкладывать в страну, где зашкаливающий уровень коррупции и идёт война, никто не собирается», — отметил в беседе с RT политолог Денис Денисов.

В этом контексте эксперт рассматривает легализацию игорного бизнеса на Украине отчасти как вынужденную меру. По прогнозу Денисова, Киев продолжит идти на непопулярные и неоднозначные с точки зрения морали шаги, чтобы пополнять казну, значительная часть которой уходит на погашение внешней задолженности и содержание армии.

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«Ситуация в экономике Украины действительно очень тяжёлая, практически безысходная. Поэтому власти сознательно идут на легализацию и либерализацию сфер, которые могут приносить хоть какой-то доход», — констатировал Денисов.

В комментарии RT руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко назвал провальной идею Зеленского извлечь существенную прибыль от легализации сегмента азартных игр. С точки зрения эксперта, для привлечения иностранных игроманов и туристов Украине необходимо в первую очередь создать высококачественную инфраструктуру.

«Когда открывалось первое казино в Монте-Карло как источник дохода, местная династия вложила в этот проект достаточно большие средства. Инвестиции пошли на рекламу, создание инфраструктуры и индустрии сопутствующих развлечений. Зеленский, подписав указ о легализации игорного бизнеса, рассчитывает, что деньги сами посыплются с неба», — рассуждает Ищенко.

Эксперт полагает, что Украина не сможет заманить крупных инвесторов и обеспеченных европейцев, которые привыкли проводить время в казино западных государств. По мнению Ищенко, велика вероятность, что легализованный сектор азартных игр будет пользоваться популярностью только у самих украинцев.

«Залы с автоматами пустовать не будут, и до определённой степени игровая индустрия на Украине будет развита. Однако она будет рассчитана в большей степени на бедные слои населения. Как и до запрета, местные дельцы будут зарабатывать на лудомании и том несчастье, которое игровая зависимость принесёт миллионам украинских семей», — подытожил Ищенко.