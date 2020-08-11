Зеленский подписал закон о легализации на Украине игорного бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в стране.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на сайт Верховной рады.

Отмечается, что законопроект охватывает сферу деятельности казино и казино онлайн, проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей и вопросы игры в покер в интернете.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подписал законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине.

14 июля Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине.