Зеленский подписал закон о легализации на Украине игорного бизнеса
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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на сайт Верховной рады.
Отмечается, что законопроект охватывает сферу деятельности казино и казино онлайн, проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей и вопросы игры в покер в интернете.
Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подписал законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине.
14 июля Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине.