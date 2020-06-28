Финансовое прикрытие: поможет ли кредит Всемирного банка решить структурные проблемы Украины

Всемирный банк принял решение о предоставлении Украине кредита в размере $350 млн. Как сообщается на сайте финансовой организации, средства пойдут на поддержку реформ, проводимых в стране. Банк назвал ключевые направления, на развитие которых должна быть потрачена ссуда. Во-первых, речь идёт о продолжении реализации земельной реформы, включая постепенное снятие ограничений на покупку сельхозземель для всех категорий инвесторов. Во-вторых, отмечается необходимость дальнейшей реорганизации газового сектора и создание антикоррупционных структур. По мнению экспертов, банк мало волнует эффективность аграрного и энергетического секторов Украины, а мотивы выделения помощи далеки от декларируемых целей.

Украина получит в качестве кредита от Всемирного банка $350 млн — такое решение принял Совет исполнительных директоров финансовой организации. Эта сумма станет первым траншем в рамках «займа на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления» Украины. Кроме того, сообщается, что ссуда призвана смягчить последствия для Украины от пандемии коронавируса.

На сайте кредитной организации отмечается, что после того, как в 1992 году Украина присоединилась к Всемирному банку, страна суммарно получила от него порядка $14 млрд в рамках 80 программ и проектов.

Земельный трюк

В сообщении Всемирного банка перечислены основные реформы, на поддержание которых будут направлены указанные средства. В первую очередь, речь идёт о создании «эффективного рынка сельскохозяйственных земель», а также урегулировании проблемных кредитов в государственных банках.

«Украина сделала первый исторический шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель и разблокирования инвестиций в сельское хозяйство, приняв закон об обороте сельскохозяйственных земель, который был поддержан в рамках этого займа на политику развития», — заявил ведущий экономист Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Фарук Кхан, комментируя решение о новом кредите для Киева.

Однако специалисты Всемирного банка отмечают, что Украине ещё предстоит внедрить ряд дополнительных законодательных норм в этой сфере.

«Важно принять и внедрить дополнительное законодательство, нацеленное на укрепление управления земельными ресурсами, совершенствование процедуры отчуждения, расширения доступа к финансированию для малых фермерских хозяйств», — отметил Кхан.

«И постепенное снятие ограничений на покупку земель для всех категорий инвесторов», — добавил он.

Для оказания поддержки в этой сфере будет использован второй транш в рамках текущей программы, говорится в сообщении банка.

Reuters

© Gleb Garanich

Напомним, закон № 552-IX о введении в стране рынка земли был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в конце апреля 2020 года. Закон упразднил действовавший на протяжении последних десятилетий на Украине мораторий на сделки по купле-продаже земель сельскохозяйственного назначения. На этом настаивали кредиторы Украины — Международный валютный фонд и Всемирный банк. Как ранее заявляли в представительстве МВФ на Украине, земельная реформа способна простимулировать экономику страны.

При этом большинство жителей Украины выступили против отмены земельного моратория. Как показали результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) в апреле, большинство украинцев негативно оценивают земельную реформу. Так, 60% респондентов выступили против принятого в Раде закона о продаже земли сельхозназначения (26% — за), а если бы этот вопрос решался на всенародном референдуме, то 74% населения выступили бы против реформы (те же 26% — за).

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Либерализация земельного рынка будет проводиться поэтапно: начиная с 1 июля 2021 года приобретать земельные участки площадью до 100 га смогут украинские граждане, с 2024 года — украинские юрлица. Вопрос о предоставлении такого же права иностранным гражданам власти обещали вынести на общенациональный референдум.

Как отметил в комментарии RT глава украинского Центра политического и экономического анализа Александр Кава, сейчас международные кредиторы добиваются открытия рынка земли для иностранцев, что пока запрещено.

«Кроме того, иностранные кредиторы хотят, чтобы Украина сняла другие действующие ещё ограничения, например, касающиеся юридических лиц», — пояснил эксперт.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что, хотя закон о земельной реформе уже подписан, крупные финансовые кланы продолжают борьбу, пытаясь пролоббировать внесение тех или иных изменений в правила продажи земли. Поэтому говорить о том, что в вопросе земельной реформы поставлена точка, не приходится, полагает эксперт.

«Этот закон прописывался под те компании, которые и так владеют украинской землёй, в том числе и под крупные агропромышленные иностранные компании. И сейчас они хотят узаконить своё положение», — подчеркнул собеседник RT.

Денежный транзит

Ещё два направления реформ, на поддержку которых должен пойти транш Всемирного банка, связаны с реорганизацией газового сектора и созданием антикоррупционных структур.

План реформирования энергетического сектора Украины был согласован с Европейским энергетическим сообществом и Всемирным банком и принят украинским кабмином в 2015 году. Тогда же правительство приняло закон «О рынке природного газа» и увеличило цены на газ для населения и коммунальных предприятий. Важным фактором, повлиявшим на рост тарифов, стал отказ Киева от прямого импорта российского топлива, вместо этого Украина перешла на так называемые реверсные поставки. В рамках этой схемы газ сначала транспортируется через украинскую территорию в Европу, а затем поставляется Украине с дополнительной наценкой.

РИА Новости

© Александр Демьянчук

Реформа газового сектора Украины подразумевает также разделение компании-монополиста НАК «Нафтогаз» на несколько структур — анбандлинг. В первую очередь речь идёт об отделении от «Нафтогаза» газотранспортной системы, которая переходит под управление независимого оператора.

Процедура была завершена к началу 2020 года, газотранспортные сети перешли в управление образованной компании «Магистральные газопроводы Украины». Всего на баланс компании были переданы активы балансовой стоимостью порядка 32 млрд грн.

«Несмотря на все попытки реформирования украинской нефтегазовой отрасли, она стала ещё более коррумпированной, чем была раньше, при том что тарифы для потребителей существенно возросли», — считает Александр Кава.

Похожей точки зрения придерживается и Ростислав Ищенко. По мнению эксперта, текущее реформирование энергетической сферы не поможет оздоровить отрасль.

«В газотранзитный бизнес Украины хочет зайти западный бизнес, поэтому на Киев давно давили западные партнёры с требованием разделить «Нафтогаз». Некоторые игроки хотят получить контроль над прибыльным транзитным сектором под видом этих реформ», — считает эксперт.

Кроме того, западные кредиторы и партнёры Украины хотят и дальше диктовать, где именно ей покупать газ. Такое мнение высказал в разговоре с RT источник в украинской партии «Голос».

«Западные партнёры практически открыто говорят, что согласовывают все важные решения Киева, включая вопрос поставок газа — сохранение реверсных поставок выгодно европейским странам», — пояснил источник.

Социальный парадокс

Как сообщается в пресс-релизе Всемирного банка, средства из займа также должны пойти на укрепление систем социальной защиты на Украине и поддержку пожилых людей, которые наиболее уязвимы к COVID-19. На эти нужды также будет частично направлен второй транш в рамках программы помощи реформам: речь идёт о «дальнейшем усилении пенсионных выплат уязвимому населению пожилого возраста».

Поднять пенсионные выплаты ещё в марте потребовал президент страны Владимир Зеленский. Выступая в Раде, украинский лидер констатировал, что намеченная ранее индексация пенсий для граждан старше 80 лет так и не была проведена, а в целом большая часть пенсионеров получает в месяц меньше 2 тыс. гривен (около $75).

Reuters

© Gleb Garanich

При этом урезание и без того ограниченных социальных гарантий для населения — одно из ключевых требований международных кредиторов Украины. Так, для получения нового кредитного транша от МВФ украинским властям пришлось подписать меморандум, подразумевающий продолжение пенсионной реформы. Она была начата в 2017 году и подразумевает введение минимального страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Также в документе указывается, что украинские власти не будут вводить новые льготы и специальные пенсии.

«Поддержка пожилых людей, о которой говорит Всемирный банк, — профанация, пустые слова. Этой суммы явно недостаточно, для поддержки пожилых украинцев не хватит и нескольких миллиардов долларов», — считает Ростислав Ищенко.

В свою очередь, Александр Кава также отметил, что о прямых выплатах пенсионерам из кредитных средств Всемирного банка речи не идёт — выделенная сумма слишком мала.

Источник RT в партии «Слуга народа» полагает, что, хотя размер предоставляемой помощи и носит ограниченный характер, Всемирный банк всё же правильно определил самые проблемные точки Украины.

«Это бедность, коррупция и топливно-энергетический сектор. Но стоит учитывать, что все реформы на Украине проводятся по лекалам западных кредиторов, которые не всегда выгодны стране и, тем более, её гражданам. Самое страшное, что людей во власти, готовых отстаивать интересы страны, практически не осталось. Многие спокойно относятся к так называемым «консультациям» по всем важным вопросам с посольством США», — отметил депутат.

Схожей точки зрения придерживается и собеседник RT в партии «Батькивщина».

«Украинская экономика пострадала от пандемии, ситуация только ухудшается. А мир уже давно не верит в то, что в стране пройдут реальные реформы. О развитии речи не идёт, выделение кредитных средств — это политическое решение, которое позволяет усилить влияние на Киев», — подытожил источник.