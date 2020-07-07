Слово в суде: будет ли украинский закон о языке признан неконституционным

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что сохранение украинского языка в качестве единственного государственного принципиально важно для страны. По мнению чиновника, придание какого-то статуса русскому невозможно, а в качестве второго языка украинцам следует учить английский. Это заявление прозвучало накануне рассмотрения Конституционным судом нормы о государственном языке на предмет соответствия основному закону страны. Соответствующее представление ещё в 2019 году подала в КС группа депутатов Рады. Эксперты сомневаются, что суд решится признать закон неконституционным, хотя юридические основания для этого есть.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что языковой вопрос имеет принципиальное значение для страны, и исключил возможность того, что русский будет считаться вторым государственным.

«Вопрос языка — это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго (русского) у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине, это должен быть только государственный украинский язык», — подчеркнул секретарь СНБО в интервью изданию «Украинская правда».

При этом Данилов не отрицает, что на Украине должен быть и второй язык — только не русский, а английский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов

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«Должен ли быть второй язык на Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться начиная с детского сада», — заявил чиновник, добавив, что знание английского языка является «обязательной вещью» для украинцев, если они хотят жить в цивилизованном мире.

Как отметил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, комментируя в беседе с RT заявление секретаря украинского СНБО, в стране складывается абсурдная ситуация: власти декларируют стремление к демократии, но на практике у населения нет даже возможности выбирать, на каком языке говорить и учиться.

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«Не секрет, что практически половина украинского населения продолжают использовать русский язык, но власти отказывают ему в каком-либо статусе. Это серьёзное нарушение прав миллионов граждан. И, что самое интересное, на русском языке говорят многие политики, ратующие за его вытеснение из украинской жизни», — отметил эксперт.

У этой тактики есть вполне определённая цель, уверен замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Буквально навязывая украинский язык в качестве единственного языка, власти хотят отделить русскоязычную Украину от России. Украинские политические деятели считают, что, пока язык будет общим, сохранится культурная и политическая связь, поэтому, заставив украинцев изучать украинский язык, надеются оборвать эту связь», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Судебный вопрос

Заявление секретаря СНБО прозвучало накануне начала рассмотрения дела осоответствии закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» украинской . Пленарное заседание Конституционного суда намечено на 7 июля.

Соответствующее представление подала в 2019 году группа из 51 депутата Верховной рады. Авторы иска настаивают, что принятый ранее закон противоречит сразу нескольким статьям Конституции. Например, 10-я статья основного закона Украины гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств».

В 11-й статье основного закона говорится об обязанности государства содействовать развитию украинской нации, что в числе прочего подразумевает развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и нацменьшинств Украины.

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Кроме того, в Конституции говорится, что все граждане страны имеют равные права и равны перед законом, а также что принятие новых законов не должно сужать содержание и объём существующих в стране прав и свобод.

На основании этих положений Конституции авторы иска делают вывод, что принятый в 2019 году закон о статусе украинского языка носит неконституционный характер, а также дискриминирует русскоговорящих граждан страны и формирует атмосферу нетерпимости.

Также авторы представления отмечают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры, что ставит под угрозу принцип правовой определённости, требующий ясности и определённости правового положения субъектов права.

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Радой в апреле 2019 года, в разгар президентской кампании на Украине.

Занимавший в то время пост президента страны Пётр Порошенко сделал своим предвыборным слоганом лозунг «Армия! Язык! Вера!», показывая таким образом свою приверженность курсу по вытеснению русского языка из публичных сфер и замене его украинской мовой.

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Правда, эта риторика не помогла Порошенко переизбраться на второй срок, политик подписал закон о государственном языке уже после своего проигрыша во втором туре выборов.

Документ вступил в силу 16 июля 2019 года. Он предусматривает использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. Нарушение этих правил будет караться штрафами — эта норма начнёт действовать через три года после вступления закона в силу.

Закон обязывает госслужащих всех уровней, судей, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих-контрактников, работников системы образования и здравоохранения, а также прочих должностных лиц владеть украинским языком и использовать его во время исполнения профессиональных обязанностей.

Кроме того, на украинском языке должны проводиться все культурные мероприятия, за исключением случаев, когда использование других языков оправдано творческим замыслом.

Все фильмы, производящиеся на Украине, должны также выпускаться на украинском языке, допустимый процент реплик на других языках не превышает 10%, в этом случае должны использоваться украинские субтитры.

Также законом были увеличены квоты на использование украинского языка на телевидении и радио, доля вещания на государственном языке должна составлять не менее 90% от продолжительности эфира центральных телеканалов. Для местных телерадиокомпаний этот показатель не должен быть ниже 80%. Закон также предусматривает обязательство для книгоиздателей выпускать на украинском языке не менее 50% всех изданных ими книг в течение года.

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По мнению Владимира Жарихина, есть все юридические основания для того, чтобы закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был признан неконституционным. Однако рассчитывать, что КС вынесет такое решение, не приходится, считает эксперт.

«Конституционный суд не станет аннулировать этот закон. Суд послушен действующей власти, причина в этом», — пояснил Жарихин.

Похожей точки зрения придерживается и Денис Денисов.

«Юридические предпосылки для отмены этого закона есть, поскольку он значительно ограничивает сферу использования языков национальных меньшинств, включая русский. Этот закон даже навлёк ранее на себя критику Венецианской комиссии — весьма авторитетного органа. Однако КС Украины не обладает полной независимостью, из политических соображений он, скорее всего, признает языковой закон соответствующим Конституции», — пояснил эксперт.

Цивилизационный разрыв

Принятие закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» стало серьёзным ударом по правам русскоязычного населения и прямым продолжением курса, взятого украинскими властями после госпереворота 2014 года, считают эксперты.

Отметим, что с 2012 года на Украине действовал закон «Об основах государственной языковой политики», согласно которому нацменьшинства имели право использовать в публичной сфере не украинский, а другие языки. Такое право давалось тем регионам, где доля жителей, для которых указанный язык не был родным, превышала 10%.

Пётр Порошенко

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Даже после «евромайдана» новые власти не смогли отменить эту норму: хотя Рада и проголосовала за отмену закона, занимавший тогда пост и. о. президента Александр Турчинов не поддержал это решение из опасений массовых протестов.

Однако в 2017 году был принят закон «Об образовании», который фактически ввёл запрет на преподавание на русском языке и языках других национальных меньшинств. Впоследствии власти страны также ввели языковые квоты для СМИ.

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Одержавший победу на президентских выборах 2019 года Владимир Зеленский продолжил курс своего предшественника. В марте 2020 года политик подписал закон «О полном общем среднем образовании», который направлен на постепенное сокращение преподавания предметов на языках национальных меньшинств, включая русский.

Власть не останавливает даже тот факт, что подобная политика негативно влияет на рейтинг действующего президента в русскоязычных регионах Украины, отмечают эксперты.

«Рейтинг Зеленского в преимущественно русскоязычных регионах снижается из-за таких шагов. Однако власти Украины нацелены на то, чтобы будущие поколения украинцев действительно отказались от русского языка, такова цель этого курса», — считает Владимир Жарихин.

Похожего мнения придерживается и Денис Денисов. По словам эксперта, сейчас на Украине развивается тенденция, которая активизировалась ещё в 1991—1992 годах.