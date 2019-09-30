Кабмин Украины одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса
Об этом говорится на сайте украинского кабмина.
«Одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса на Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам», — указывается в сообщении.
Вместе с этим правительство приняло пакет законопроектов, направленных на упорядочение деятельности по добыче янтаря, а также одобрило проект закона о повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить и внести в Раду до 1 октября законопроект о легализации игрового бизнеса и добычи янтаря в стране.
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