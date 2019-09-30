Кабмин Украины одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса

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Правительство Украины одобрило ряд законопроектов, включая документ о легализации игорного бизнеса в стране.

Об этом говорится на сайте украинского кабмина.

«Одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса на Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам», — указывается в сообщении.

Вместе с этим правительство приняло пакет законопроектов, направленных на упорядочение деятельности по добыче янтаря, а также одобрило проект закона о повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить и внести в Раду до 1 октября законопроект о легализации игрового бизнеса и добычи янтаря в стране.

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