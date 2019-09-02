Зеленский поручил подготовить проект о легализации игорного бизнеса
- РИА Новости
«Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игрового бизнеса и о легализации добычи янтаря до 1 октября. Ответственные — премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова», — заявил Зеленский на первом заседании кабмина. Трансляцию вёл телеканал «112 Украина».
Ранее во время выступления на форуме в Стамбуле Зеленский сообщил о намерении легализовать работу казино в пятизвёздочных отелях Украины.
Подробнее — в материале RT.