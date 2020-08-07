Возрастной ценз: почему Зеленский назначил в контактную группу по Донбассу политиков начала 1990-х годов

Владимир Зеленский включил в состав украинской делегации на переговорах в Минске первого премьер-министра страны Витольда Фокина. Ранее Зеленский назначил главой украинских переговорщиков первого президента Украины Леонида Кравчука. Как отмечают аналитики, Фокин и Кравчук — ветераны украинской политики: первому в октябре исполнится 88 лет, а второй в январе этого года отметил 86-летие. Оба давно отошли от дел и вряд ли смогут сделать переговорный процесс более эффективным, поскольку успех переговоров всё равно зависит от позиции Киева, считают аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый в истории страны премьер-министр Витольд Фокин войдёт в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Мы пригласили Леонида Макаровича (Кравчука. — RT). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Алексей Резников, и господин Демченко (первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко. — RT), который тут находится. То есть у нас достаточно мощная группа. Я вижу сейчас только рост количества переговоров и встреч», — сказал Зеленский на брифинге в городе Часов Яр.

Витольд Фокин занимал пост премьер-министра Украины с 1991 по 1992 год. Вместе с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком он принимал участие в подписании Беловежских соглашений о ликвидации СССР. С 1999 года Фокин является президентом Луганского землячества в Киеве. Также он занимает пост президента Международного Фонда гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией

По словам главы украинской делегации на переговорах в Минске Леонида Кравчука, Фокина пригласили принять участие в работе группы из-за его хорошего знания Донбасса.

«Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут», — пояснил Кравчук.

На смену Кучме

Напомним, Леонида Кравчука Зеленский назначил на пост главного переговорщика по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе 30 июля. По словам главы государства, такой выбор обусловлен тем, что Кравчук является «мощным, мудрым, образованным» и опытным человеком, который пользуется авторитетом как на Украине, так и в ДНР, и ЛНР.

На должности председателя контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Кравчук сменил второго президента Украины Леонида Кучму, который занимал этот пост дважды: с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020 год.

Леонид Кучма

РИА Новости

© Виктор Толочко

По словам Зеленского, Кучма проделал большую работу, которая не всегда видна обществу из-за закрытости совещаний в Минске.

«Он действительно устал. Тут нет других причин. Мы ему ещё раз благодарны», — сказал Зеленский.

Как отмечают эксперты, свою работу во главе украинской делегации Кравчук начал с довольно скандального заявления. 2 августа он объявил, что не совсем понимает составляющие особого статуса Донбасса, о котором говорится в минских соглашениях.

«Они хотят, чтобы это была территория с признаками не только какого-то особого статуса управления, а чтобы это была территория с признаками государственности. То есть они берут очень высоко. Россия пока что говорит об особом статусе, как это записано в минских документах. Но там записали так, что мы сами не знаем, что это такое», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

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По его словам, ещё в начале конфликта в Донбассе он обращался к лидерам ДНР и ЛНР с предложением сформулировать составляющие особого статуса, но ответа не получил.

«Или это особый статус, или это что-то такое, где есть признаки государственности, или это автономия, — сказал он. — Напишите, на какие шаги вы могли бы пойти, чтобы был компромисс, чтобы можно было договариваться».

При этом Кравчук считает, что в ситуации с Донбассом следует говорить об «особой системе управления», которая будет отличаться от других регионов Украины.

«Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях? Участники все в теме: двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook, комментируя заявление Кравчука.

По её словам, «из этой четвёрки у двоих вопросов по «минскому пакету» не возникало, они ни разу не заявляли, что им что-то не понятно, энергично обсуждая его реализацию по мировым столицам и требуя от Москвы «не тормозить процесс».

После слов о непонимании сути Минских соглашений Кравчук прокомментировал возможность прямых переговоров Киева с представителями республик. По его словам, такие форматы надо искать, но президент Украины не должен вести переговоры лично — вместо него это может сделать Витольд Фокин.

Позднее новый глава украинских переговорщиков заявил, что необходимо создать ещё и отдельную делегацию для обсуждения вопроса «возвращения» Крыма в состав Украины

Леонид Кравчук

РИА Новости

«Мы должны найти отдельные подходы, отдельные концептуальные решения, отдельную философию, отдельные предложения относительно Крыма. Но то, что это нужно делать, у меня нет никакого сомнения… Я бы предложил не откладывать эту тему», — сказал он в интервью телеканалу «112. Украина», добавив, что эта тема не может быть включена в повестку трёхсторонней группы.

«Абсолютный тупик»

Эксперты обратили внимание на возраст руководителей украинской делегации на переговорах: Леонид Кравчук в январе этого года отпраздновал 86-летие, а включённому в состав делегации Витольду Фокину в октябре исполнится 88 лет.

«Маловероятно, что такие фигуры, как Кравчук или Фокин, могут пригодиться в переговорном процессе, поскольку они давно уже не занимаются политикой, не имеют политического веса и не включены в процесс принятия решений. Очевидно, что основная причина такого решения Зеленского — кадровый голод», — отметил в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

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По словам эксперта, у Зеленского «нет команды единомышленников, ему не на кого опереться, о чём свидетельствует постоянная смена чиновников и политиков в его окружении».

Это наблюдение подтвердил и источник RT в офисе президента, который сообщил, что на такую работу мало кто соглашался.

«Все прекрасно понимают, что никаких реальных решений бывшие президенты или премьеры принимать не могут. Они должны согласовывать все свои слова с Зеленским и своего мнения высказать не имеют права. Минские соглашения, скорее всего, выполнены не будут. Опытные политики не хотят отвечать за их срыв», — сказал собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» отмечает, что с трудом представляет себе работу трёхсторонней контактной группы в таком составе.

«Какие переговоры может проводить Фокин? Я уверен, что он даже не знает, что написано в минских соглашениях. Очевидно, во время встреч все участники будут читать ему основные положения документа вслух и так коротать время. На большее представители от Украины, к сожалению, не способны», — констатировал депутат.

По мнению Владимира Шаповалова, Зеленский «находится в тупике и не понимает, какие стратегические решения нужно принимать».

«В этом смысле данное назначение напоминает попытку уйти от конструктивной работы, включив в состав переговорщиков людей, не наделённых полномочиями и не имеющих концептуальных решений выхода из кризиса. Это политический манёвр, который не имеет конкретных задач по ведению переговорного процесса», — полагает Шаповалов.

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Такая кадровая политика в целом укладывается в тот политический курс, который Зеленский избрал в отношении Минских соглашений, считает эксперт.

«Эти люди не собираются решать никаких задач по мирному урегулированию, а лишь будут имитировать переговорный процесс. Все решения официального Киева в последние несколько месяцев направлены именно на саботирование работы контактной группы. Такой подход, в том числе в отношении кадров, фактически ставит крест на переговорах с Донбассом в нынешнем формате», — считает Шаповалов.

Данную точку зрения разделяет и источник RT в партии «Слуга народа».

«Зеленский, конечно, не очень опытный политик, но даже он не назначил бы Фокина в надежде на результативные переговоры. Я даже не уверен, что новые участники трёхсторонней группы смогут правильно передать полученную информацию. Похоже, он решил воспользоваться опытом Порошенко и переложить всю ответственность на Россию», — сказал депутат в беседе с RT.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что в данном случае не так важно, кто будет «числиться в составе украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе».

«Всё зависит от позиции Зеленского и его команды, которая принимает реальные решения. Сегодня Киев не готов идти на компромиссы, поскольку украинская власть нарисовала себе красную линию, которую не хочет переступать. Всё это выглядит как абсолютный тупик. Чтобы процесс регулирования сдвинулся, нужно не людей менять, а позицию руководства страны, которая пока является безнадёжной», — заключил Погребинский.