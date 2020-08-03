«Видимость активных действий»: зачем на Украине предложили создать «реанимационный фонд» по восстановлению Донбасса

Киев выступает за формирование «реанимационного фонда» по восстановлению территорий востока Украины. Об этом заявил глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Кроме того, политик выступил за присоединение к переговорному процессу США. Эксперты считают, что подобные предложения — ещё одно подтверждение, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения. Как отмечают политологи, это ставит в тупик весь переговорный процесс по Донбассу. По мнению аналитиков, Киев сейчас просто «пытается создать видимость» активных действий, выдвигая «нелепые инициативы».

Украина выступает за создание «реанимационного фонда» по восстановлению Донбасса. Об этом заявил глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

«Если мы это обсудим и подадим в широком плане, дипломатическими усилиями всех вместе, и Россия поддержит... Я хочу фонд реанимации Донбасса — люди начнут сразу за что-то конкретное браться», — сказал Кравчук.

Он утверждает, что Киев имеет право требовать создания подобной структуры на основании Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому украинская сторона отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России, Соединённых Штатов Америки и Великобритании.

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«Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в целом — больше 1000. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов — сейчас это около 300 млрд. И этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и затрат на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют», — сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Кроме того, политик считает, что без участия США в процессе установления мира в Донбассе урегулировать конфликт будет «очень сложно». По его словам, в перспективе Вашингтон мог бы иметь «наибольшее влияние» в этих переговорах.

Кроме того, Кравчук предложил создать свободную экономическую зону в Донбассе.

«Когда я был президентом, мы создали свободную экономическую зону, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области. Потом об этом забыли. Я думаю, сейчас это так же надо сделать — не только на контролируемых территориях, а во всех областях. И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса», — считает первый украинский президент.

Вместе с тем Кравчук заявил, что украинской стороне не совсем ясна суть особого статуса, который должны получить территории на юго-востоке страны: «Они (власти самопровозглашённых республик) хотят, чтобы это была территория с признаками не только какого-то особого статуса управления, а чтобы это была территория с признаками государственности. То есть они берут очень высоко. Россия пока что говорит об особом статусе, как это записано в минских документах. Но там записали так, что мы сами не знаем, что это такое».

Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук

Reuters

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На заявление Кравчука отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, подобные высказывания о непонимании пунктов минских договорённостей наталкивают на мысль о необходимости внутриукраинских консультаций по этому вопросу.

«Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а провести, наконец, один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в Минских соглашениях?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

«Саботирует договорённости»

Напомним, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Леонида Кравчука на должность главы украинской делегации в ТКГ. Как отметила пресс-служба президентского офиса, политик «имеет опыт, необходимый для участия в переговорном процессе такого уровня». Кравчук, в свою очередь, заверил, что на своём посту он будет делать всё возможное для достижения мира в Донбассе.

Эксперты же отмечают, что в заявлениях Кравчука «нет ничего кардинально нового». В частности, тема так называемого будапештского формата поднималась на Украине не раз. «Вернуться» к нему предложил в начале июня вице-премьер Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в своей статье, которая была опубликована на сайте американского аналитического центра «Атлантический совет»*. При этом, по замыслу Резникова, поначалу Москва не должна принимать участия в новом переговорном процессе, однако может получить такое право после консультаций Киева с Вашингтоном и Лондоном.

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Эту инициативу в Москве назвали попыткой «сломать минский, а заодно, возможно, и нормандский форматы, заменив их альтернативной площадкой без Донецка и Луганска».

«Это такая идея фикс у киевских властей. Похоронить Минские соглашения, начать всё с чистого листа — так, видимо, сформулирована эта задача в Киеве», — отметила Мария Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что Будапештский меморандум «не имеет никакого отношения к внутриукраинскому конфликту в Донбассе».

Как считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, заявления Кравчука свидетельствуют о том, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения.

«При Порошенко этот отказ был фактическим, причём формально президент постоянно говорил, что Украина поддерживает Минские соглашения, а Россия их нарушает. При Зеленском же Киев открыто заявляет, что его не устраивает «Минск», — отметил Шаповалов в разговоре с RT.

Женщина у разрушенного дома в посёлке Саханка, расположенном на юге ДНР на линии соприкосновения

РИА Новости

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При этом предложение создать так называемый реанимационный фонд по восстановлению Донбасса — очередная инициатива со стороны Киева, которая не имеет никакого отношения к реальному процессу урегулирования ситуации в Донбассе, говорит Шаповалов. По его мнению, переговоры по урегулированию внутриукраинского конфликта зашли в тупик во многом именно из-за такой тактики украинской стороны.

«Украина саботирует договорённости и в ситуации полного тупика пытается создать видимость активных действий, забрасывая совершенно нелепые инициативы в информационное пространство. Вполне возможно, что в рамках идеи формирования «реанимационного фонда» Украина потребует от других стран, включая Россию, средства, которые Киев якобы потратит на восстановление Донбасса. Однако это просто информационный шум, не имеющий никакого смысла, потому что в мировом сообществе прекрасно понимают, что, какие бы деньги ни были выделены украинской стороне, их непременно поглотит коррупционная машина», — рассуждает Шаповалов.

При этом предложение Кравчука создать свободную экономическую зону в Донбассе эксперт назвал «демагогией».

«О какой экономической деятельности может идти речь на прифронтовой территории? Какие предприниматели будут вкладывать свои деньги туда, где идут бои? В любом случае Киеву сначала нужно остановить военные действия, а для этого необходимо выполнять условия Минских соглашений», — говорит Шаповалов.

«Усилить переговорную позицию»

Между тем, комментируя идею Кравчука о присоединении США к переговорам по Донбассу, эксперты напомнили, что она уже не раз звучала со стороны Киева.

Так, в конце июля в интервью украинскому интернет-порталу «Новое время» Алексей Резников заявил, что хотел бы привлечь США и Великобританию к этой диалогу. Сославшись на Будапештский меморандум, он подчеркнул, что эти страны, подписавшие данный документ, «как серьёзные игроки на международной площадке» и «стратегические партнёры» Киева могли бы «помочь Украине восстановить территориальную целостность и суверенитет». По мнению Резникова, необходимо создавать новую площадку для переговоров.

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Ранее, в феврале, Владимир Зеленский также «выразил заинтересованность в более активном привлечении» США к переговорам по мирному урегулированию в Донбассе, о чём сообщалось на его официальном сайте.

По мнению Владимира Шаповалова, призывы Киева привлечь к переговорам Вашингтон не вызывают удивления: это помогло бы Украине «усилить свою переговорную позицию».

«Украинские политические элиты считают, что Соединённые Штаты могли бы надавить на Россию в рамках переговорного процесса. Однако Белому дому это неинтересно. США неоднократно сигнализировали, что не хотят брать на себя функцию посредника в разрешении этого конфликта», — отметил аналитик.

Преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис, в свою очередь, полагает, что «в краткосрочной перспективе существенных изменений в переговорном процессе по Донбассу ждать не стоит».

«Очень хочется надеяться, что режим прекращения огня всё-таки сохранится. Но для каких-то кардинальных изменений политических предпосылок сейчас нет. Режим замороженного конфликта по-прежнему будет оставаться в силе», — спрогнозировал эксперт в интервью RT.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.