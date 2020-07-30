Кравчук согласился работать в контактной группе по Донбассу

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Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Кравчук согласился работать в контактной группе по Донбассу
  • РИА Новости

«Я принял решение: если я смогу — а я хочу этого, хочу что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе, — я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я согласился», — приводит его слова «Громадське».

По словам Кравчука, украинский лидер Владимир Зеленский «реанимировал «нормандскую четвёрку» и не боится принимать непопулярные решения.

Ранее бывший украинский лидер Леонид Кучма прекратил работу в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.

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