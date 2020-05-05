Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом говорится на сайте президента Украины.
Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу
  • Reuters

«Соответствующий указ глава государства подписал 5 мая 2020 года», — указано в сообщении.

Отмечается, что делегацию будет возглавлять бывший президент страны и представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.

При этом первым заместителем главы делегации назначен вице-премьер страны, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. 

Также Украину будут представлять председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, замминистра экономики Юлия Свириденко и глава комитета украинского парламента по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Киев и самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики принять новые меры для перемирия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить