Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом говорится на сайте президента Украины.

«Соответствующий указ глава государства подписал 5 мая 2020 года», — указано в сообщении.

Отмечается, что делегацию будет возглавлять бывший президент страны и представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.

При этом первым заместителем главы делегации назначен вице-премьер страны, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Также Украину будут представлять председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, замминистра экономики Юлия Свириденко и глава комитета украинского парламента по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Киев и самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики принять новые меры для перемирия.