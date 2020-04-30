МИД России призвал Киев, ЛНР и ДНР принять новые меры для перемирия
- РИА Новости
«В Париже была заявлена приверженность наших лидеров полной реализации режима прекращения огня. Пока, к сожалению, добиться ощутимых результатов и здесь не удаётся. Было объявлено бессрочное перемирие в июле 2019 года, оно не соблюдается, есть жертвы среди мирного населения», — сказал он во время пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД «нормандской четвёрки».
Министр добавил, что стороны призвали Киев, Донецк и Луганск «принять в контактной группе дополнительные меры в поддержку перемирия».
Ранее Лавров выразил надежду, что Киев как можно скорее снимет блокаду с Донбасса.