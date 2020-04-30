Лавров напомнил о важности снятия Киевом блокады с Донбасса

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Киев как можно скорее снимет блокаду с Донбасса. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи министров в нормандском формате.
Лавров напомнил о важности снятия Киевом блокады с Донбасса
  • РИА Новости

«Надеемся и на то, что как можно скорее будет снята введённая Киевом блокада Донбасса, надеемся, что будут восстановлены разорванные социально-экономические, финансовые, транспортные связи», — сказал он.

В феврале МИД России заявил, что Украина и Евросоюз избрали «тактику удушения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отказываясь признавать выданные им паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики, а также российские паспорта.

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