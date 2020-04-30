Лавров напомнил о важности снятия Киевом блокады с Донбасса
- РИА Новости
«Надеемся и на то, что как можно скорее будет снята введённая Киевом блокада Донбасса, надеемся, что будут восстановлены разорванные социально-экономические, финансовые, транспортные связи», — сказал он.
В феврале МИД России заявил, что Украина и Евросоюз избрали «тактику удушения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отказываясь признавать выданные им паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики, а также российские паспорта.